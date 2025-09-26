Nelle prossime ore la Juventus vivrà un passaggio cruciale dal punto di vista societario. È in programma il consiglio di amministrazione del club bianconero, un appuntamento che potrebbe portare novità nelle cariche dirigenziali.

Gianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha commentato le indiscrezioni su Alessandro Del Piero come possibile nuovo presidente della Juventus. L’ex numero 10 resta un sogno per i tifosi, ma secondo il giornalista al momento il suo ritorno non sarebbe imminente: “Il ritorno di Del Piero credo sia un discorso molto lontano in questo momento.

Non è impossibile, ma al momento lo vedo distante. Magari mi sbaglierò”.

Le parole di Balzarini

Secondo quanto trapela, Damien Comolli sarebbe pronto a raccogliere l’eredità di Maurizio Scanavino, assumendo così il ruolo di amministratore delegato. Un cambiamento che segna un ulteriore passo nella riorganizzazione della società bianconera, iniziata ormai da diversi mesi e destinata a ridisegnare i vertici operativi del club. Parallelamente, un altro nome legato indissolubilmente alla storia juventina potrebbe tornare in orbita dirigenziale. Si tratta di Giorgio Chiellini, ex capitano e bandiera bianconera, che dovrebbe entrare a far parte del consiglio di amministrazione. La sua presenza nel board rappresenterebbe un segnale forte di continuità con il passato e di rafforzamento del legame di identità con i valori del club.

Resta però sullo sfondo l’ipotesi Del Piero. Balzarini ha ribadito che la pista è complessa, pur senza chiuderla del tutto: “Quasi spero di sbagliarmi, ma non credo… a meno che non salti fuori un colpo di teatro”. Parole che invitano alla cautela, ma che al tempo stesso lasciano aperto uno spiraglio a possibili colpi di scena. La Juventus vive un periodo di forte trasformazione interna e non è da escludere che i prossimi giorni portino decisioni sorprendenti.

Thuram elogia Tudor

Mentre sul fronte societario l’attenzione resta alta, il campo non concede pause. La squadra guidata da Igor Tudor si prepara ad affrontare un trittico di impegni delicati e importanti. Si comincerà con la sfida di campionato contro l’Atalanta, un match sempre insidioso e fondamentale per consolidare la posizione in classifica.

Poi sarà la volta della Champions League, con l’andata degli ottavi contro il Villarreal, un test che dirà molto sulle ambizioni europee dei bianconeri. Infine, prima della pausa, il ciclo si chiuderà con il big match contro il Milan, appuntamento che rappresenta una vera prova del nove per la Juventus.

In questo contesto, la fiducia nei confronti di Tudor sembra salda. Lo spogliatoio è compatto attorno al tecnico croato, come confermato dalle parole di Khéphren Thuram ai microfoni di Cbs Sport: “Essendo vicino a noi, può pretendere molto, e noi lo accontentiamo perché sappiamo che lo fa per il nostro bene".

Un attestato di stima che fotografa bene il momento della squadra: concentrazione massima sul campo e pieno supporto al proprio allenatore, mentre in società si scrive un nuovo capitolo della storia bianconera.