Il futuro di Dusan Vlahovic resta un rebus.

La scadenza del contratto fissata nel giugno 2026 è una vera e propria spada di Damocle sulla testa della Vecchia Signora, che per non perderlo a zero potrebbe valutare una cessione già per il mercato invernale.

Chelsea e Manchester United starebbero già seguendo l'ex Fiorentina, che nel prossimo inverno avrà un costo orientativo tra i 10 e i 15 milioni di euro.

Possibile cessione per Vlahovic a gennaio, United e Chelsea alla finestra

Quattro reti in sei partite per il classe 2000, partito con grande ritmo in questo avvio di stagione.

Nonostante delle performance spesso decisive ai fini dei risultati della Vecchia Signora, il club continua a ritenere chiuso il rapporto col serbo, per questo già a gennaio potrebbe decidere di cederlo per 10-15 milioni di euro.

Su Vlahovic ci sarebbero già Manchester United e Chelsea, ma il problema è tutto sulle spalle della Juventus: a gennaio infatti, Vlahovic potrà firmare (a zero) con qualunque altro club in cui trasferirsi dal giugno prossimo, appare dunque complesso ipotizzare di trovare degli acquirenti decisi a sborsare del denaro per un cartellino che 6 mesi dopo sarebbe del tutto gratuito.

Comolli ha ad ogni modo fissato il prezzo e finchè il giocatore sarà sotto contratto non opererà sconti: se in estate servivano 20-25 milioni di euro, a gennaio ne 'basteranno' tra i 10 e i 15.

Sempre che Igor Tudor si possa sentire 'sereno' a perdere un centravanti ad oggi comunque centrale nel proprio progetto.

Per il centrocampo si valutano Kalvin Phillips e Milinkovic-Savic

Guardando invece al centrocampo, il nome nuovo sarebbe quello di Kalvin Phillips, in uscita dal Manchester City.

Il centrocampista inglese non è mai riuscito ad imporsi con Guardiola e dopo i prestiti al West Ham ed all'Ipswich potrebbe lasciare i Citizens già a gennaio. Stando alle ultime notizie, la Juve starebbe monitorando questa pista e potrebbe impostare la trattativa sulla base di un prestito secco, mentre il club di Manchester vorrebbe una cessione a titolo definitivo. Il costo del cartellino si aggira sui 12-13 milioni di euro.

Oltre al mediano del City, la Vecchia Signora monitora anche l'ex Lazio Sergej Milinkovic-Savic, il cui contratto in Arabia scadrà nel 2026. Un po' quello che dalle parti della Continassa accadrà a Vlahovic.

I numeri del serbo negli anni alla Lazio sono suntuosi: in 341 gare ufficiali ha infatti firmato, da centrocampista centrale, 69 reti e 58 assist.