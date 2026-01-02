Secondo quanto rivelato da Gianni Balzarini nel suo ultimo video pubblicato su YouTube, il nome in cima alla lista dei desideri della Juventus per la prossima sessione estiva di mercato sarebbe quello di Sandro Tonali. Un’indiscrezione forte, che riaccende immediatamente l’interesse dell’ambiente bianconero attorno a uno dei centrocampisti italiani più importanti della sua generazione.

Juventus, al via i contatti con Tonali e il Newcastle

Stando alle parole del giornalista, la dirigenza juventina avrebbe già mosso i primi passi concreti, avviando contatti con l’entourage del calciatore.

Alla base di questo dialogo preliminare ci sarebbe la chiara volontà di Tonali di tornare a giocare in Italia, un fattore che la Juventus considera strategico per impostare l’operazione. Il centrocampista classe 2000, attualmente al Newcastle, non avrebbe mai nascosto il legame con il calcio italiano e l’idea di un rientro in Serie A non sarebbe affatto remota.

Ma non solo. Sempre secondo Balzarini, ci sarebbero stati anche dei contatti diretti tra Juventus e Newcastle, club che detiene il cartellino del giocatore. Le parti, inevitabilmente, dovranno sedersi a un tavolo per discutere le condizioni economiche di un’operazione complessa, ma che oggi appare più sostenibile rispetto al recente passato.

La valutazione di Tonali, infatti, sarebbe leggermente in calo: se appena un anno fa i Magpies chiedevano circa 100 milioni di euro, nella prossima estate potrebbero “accontentarsi” di una cifra intorno agli 80 milioni.

Juventus, in estate si penserà a diverse cessioni per monetizzare e lanciare l'assalto a Tonali

Un investimento importante, ma non fuori portata per la Juventus, soprattutto se supportato da un mercato in uscita mirato. Balzarini sottolinea come il club bianconero potrebbe accumulare il tesoretto necessario cedendo alcuni giocatori destinati a finire ai margini del progetto tecnico. Tra questi, spicca il nome di Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese, arrivato con grandi aspettative, starebbe continuando a non incidere come sperato e, di fronte a un’offerta compresa tra 25 e 30 milioni di euro, potrebbe lasciare la Continassa già in estate.

Juve, Tonali e quelle caratteristiche perfette per Spalletti

Con l’eventuale arrivo di Sandro Tonali, la Juventus di Luciano Spalletti potrebbe trovare il perno ideale attorno al quale costruire identità, ritmo e personalità del proprio centrocampo. Un innesto che, per caratteristiche tecniche e intelligenza tattica, sembra sposarsi in modo naturale con le idee di gioco del tecnico toscano.

Nel sistema prediletto da Spalletti, il 4-3-3, Tonali potrebbe agire da regista basso, davanti alla difesa. Un ruolo che gli consentirebbe di toccare molti palloni, dettare i tempi della manovra e fungere da primo riferimento in fase di costruzione. Allo stesso tempo, potrebbe vestire i panni della mezz'ala, imponendo ritmo nella fase di transizione e sporcando le traiettorie avversarie in fase di contenimento.