Nelle scorse ore il giornalista Sandro Sabatini ha parlato del 4-3 fra Juventus e Inter, sottolineando come a fare la differenza nel derby d'Italia sia stata la freschezza dei calciatori bianconeri e le scelte del tecnico Igor Tudor.

Sandro Sabatini: 'Derby d'Italia vinto dai giovani della Juventus sui vecchi dell'Inter'

Il giornalista Sandro Sabatini ha registrato un video sul proprio canale Youtube parlando del 4 a 3 andato in scena nel derby d'Italia: "Vince la Juventus sull'Inter, vincono i giovani sui vecchi, vince Tudor su Chivu, vince soprattutto Adzic che è un diciannovenne montenegrino su Sommer che è un quasi trentasettenne svizzero.

Il derby d'Italia che attraversa tutta l'Europa con i suoi protagonisti è il racconto di una partita che per la classifica segna un divario nettissimo tra Juventus e Inter, perché i bianconeri volano a nove punti, punteggio pieno in testa alla classifica, mentre i nerazzurri, alla seconda sconfitta consecutiva, restano a tre punti. Ma soprattutto la formazione lombarda deve contare sei gol subiti nelle prime tre partite che sono tantissimi per una squadra che aveva fatto della solidità difensiva il suo punto di forza".

Sabatini ha proseguito: "È difficile in certe situazioni decidere se partire dall'elogio di chi ha vinto o dalla critica di chi ha perso, anche perché obiettivamente va detto che la partita è stata decisa con un risultato rocambolesco al 91º da un ragazzo che nessuno immaginava potesse essere schierato.

Il commento va orientato naturalmente sul parziale e proprio per questo è il caso di chiarire subito che Tudor sta facendo un buon lavoro, soprattutto dal punto di vista del gruppo. La ritrovata generosità e grinta della Juventus, la compattezza che viene data anche a livello dirigenziale, non erano riscontrabili fino a qualche mese fa e il merito va dato, appunto al croato, a Chiellini, a Comolli e anche ai giocatori che adesso si sentono molto più a loro agio di interpretare il ruolo dei protagonisti"

Il giornalista ha concluso dicendo: "La sconfitta porterà riflessi sul morale dell'Inter, dove è evidente che nello spogliatoio si farà fatica a rimettere a posto una situazione che sembra in campionato, scusate se lo dico con netto anticipo, sinceramente già compromessa".

I tifosi rispondono a Sabatini: 'L'Inter ha fatto segnare la Juventus'

Le parole di Sabatini hanno acceso la discussione sul web: "Sono interista e sono schifato dalla situazione post 5-0 col PSG, eppure chi dice che l'Inter ha giocato male oggi è uno che guarda solo il risultato e non capisce di calcio. La Juve non meritava niente, ma siamo stati noi "bravi" a farli segnare nonostante non abbiano costruito" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Tudor deve avere più coraggio, non può lasciare in panchina Openda e David per 75 minuti...deve osare di più, altrimenti non andrà sempre bene".