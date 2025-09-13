Nelle scorse ore il giornalista Tancredi Palmeri ha scritto un messaggio sul proprio account X dedicato al 4 a 3 fra Juventus e Inter e nello specifico sull'ultimo gol segnato dai bianconeri. Secondo Palmeri, l'azione della rete di Adzic nascerebbe da un contatto falloso non visto dall'arbitro di Thuram nei confronti di Bonny.

Inter, Palmeri non ci sta: 'E' strano che abbiano convalidato il 4 a 3 della Juve, si vede che Bonny viene colpito da Thuram'

E' finita da poche ore la scoppiettante sfida di campionato fra Juventus e Inter, terminata per 4 a 3 in favore dei padroni di casa ma le polemiche non tardano ad arrivare.

Il giornalista sportivo Tancredi Palmeri ha infatti scritto un messaggio su X dedicato all'ultima rete segnata dai bianconeri, quella di Adzic che ha regalato la vittoria agli uomini di Tudor, segnalando quanto di seguito: "Strano che abbia convalidato il gol: dal replay si vede che Bonny perde il pallone perché Khephren Thuram gli dà un colpo sulla pianta del piede". In merito alle parole di Palmeri, a seguito della rete segnata dal giovane juventino c'é stato effettivamente un check fra l'arbitro Colombo e la sala var, ma dopo un rapido controllo da Lissone hanno deciso che l'azione non fosse inquinata da contatti ritenuti fallosi.

Palmeri, in un secondo messaggio dedicato alla gara, è poi uscito dalle polemiche scrivendo: "Due squadre con moltissimi limiti tecnico-tattici e che almeno hanno cuore e amor proprio.

Ma almeno la Juventus ha fatto la partita secondo il proprio piano di difesa e contropiede, totalizzando 8 occasioni a 2. Inter senza idee, solo spunti individuali. E comunque 15 minuti di ininterrotto possesso palla dell’Inter non nelle metà campo della Juventus ma proprio nella trequarti. Occasioni prodotte: 0".

Le parole di Palmeri scatenano i tifosi sul web: 'Vuoi davvero che annullino un gol del genere a Torino?'

Le parole di Palmeri sul gol potenzialmente da annullare della Juve, visto anche l'argomento scottante, hanno acceso la discussione tra i tifosi sul web: "Strano? Come strano? Vuoi che annullino un gol del genere a Torino? A Milano a parti invertite sarebbe stato gol annullato e giallo contro l’Inter" sostiene con forza un utente su X.

Un altro poi aggiunge: "Noi abbiamo un allenatore mediocre, si vede subito! Fai entrare Darmian nel momento in cui stai per avere il sopravvento". Un terzo infine punta il dito sulle colpe di un giocatore: "E' vergognoso che si sono presi 3 gol da fuori area uno più brutto dell'altro. Sommer non ha fatto una parata in tutta la gara, sono arrabbiato solo per quello".