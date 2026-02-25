Le recenti prestazioni di Michele Di Gregorio, caratterizzate da alternanza di interventi decisivi ed errori evidenti, hanno inevitabilmente riacceso il dibattito interno della Juventus. Alcune sue incertezze costate punti pesanti in campionato e in Europa avrebbero spinto la dirigenza a sondare già il mercato in vista della prossima estate e in questo contesto si inseriscono le indiscrezioni di oggi che vorrebbero dei contatti avvitati con Guglielmo Vicario del Tottenham.

Vicario nel mirino: la Juve prende informazioni

Nelle ultime ore, il nome che sarebbe iniziato a circolare con insistenza negli ambienti bianconeri è quello di Guglielmo Vicario, attualmente in forza al Tottenham.

Secondo le indiscrezioni, la Juventus avrebbe avviato i primi contatti esplorativi con l’entourage dell’ex Empoli, consapevole di una volontà che potrebbe fare la differenza: Vicario non avrebbe mai nascosto il desiderio di tornare a giocare in Italia, magari da protagonista in un club di primo piano. Un fattore che rende il profilo particolarmente interessante per la Vecchia Signora, alla ricerca di un portiere nel pieno della maturità e con già una discreta esperienza internazionale. Tuttavia, la trattativa si preannuncia tutt’altro che semplice. Il portiere classe ’96 è legato agli Spurs da un contratto valido fino al 2028 e la valutazione fatta dal club londinese non scenderebbe sotto i 25/30 milioni di euro, cifra importante per una Juventus che dovrà muoversi con cautela sul piano finanziario.

Ostacoli economici e concorrenza dell’Inter

Oltre al costo del cartellino, a complicare ulteriormente i piani della Juventus potrebbe esserci la concorrenza dell’Inter. Anche i nerazzurri, infatti, starebbero monitorando con attenzione la situazione di Vicario, soprattutto in vista del possibile addio di Yann Sommer, che a fine stagione potrebbe lasciare la Pinetina a parametro zero. Uno scenario che rischia di innescare un vero e proprio derby di mercato tra le due rivali storiche, con il Tottenham pronto a sfruttare l’eventuale asta per massimizzare l’incasso. Ecco perché la Juventus valuterebbe anche altri profili come quello di Alisson Becker, estremo difensore dato in uscita dal Liverpool.