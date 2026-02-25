Il giornalista Michele Criscitiello ha parlato ai microfoni di Sportitalia dell'eliminazione a sorpresa dell'Inter contro il Bodo Glimt ai sedicesimi di finale di Champions League: "Quello di ieri è stato un disastro totale, un disastro italiano: il Bodo dalla Norvegia, monte Ingaggi 8,6 milioni di euro manda a casa in maniera vergognosa tra andata e ritorno l'Inter. Eppure quello del Bodo è un monte ingaggi inferiore alle squadre italiane di Serie C come Benevento, Vicenza, Catania e Salernitana. Questo è il dato non dell'Inter, ma del nostro calcio italiano".

Criscitiello: 'Il calcio italiano è presuntuoso, arrogante e figlio di un sistema marcio messo in mano ai procuratori'

Ancora Criscitiello: "Andiamo a casa con quelli che saranno molto probabilmente i campioni d'Italia e molto probabilmente distruggeranno il campionato. Eppure tre all'andata e due al ritorno, l'Inter ne incassa 5 dal Bodo. Siamo presuntuosi, arroganti, figli di un sistema marcio, figli di un sistema dove non comandano più i presidenti delle società, ma siamo in mano ai procuratori e intermediari. Non ci sono i soldi, quelli che ci sono li buttiamo".

Il giornalista ha infine concluso dicendo: "Quello di ieri non è un caso singolo. Il Bodo negli ultimi tre mesi ha giocato cinque partite ufficiali e manda a casa i più forti d'Italia che stanno stracciando il campionato di Serie A, sempre messo peggio peraltro e non solo vincono, perché si può trionfare a sorpresa nel calcio, ma stravincono e questa volta non si potrà dire "Fa freddo, il campo è rappezzato e sintetico, non possiamo giocare così".

Cerchiamo solo alibi, dai presidenti, ai direttori, ai calciatori, agli allenatori, ai magazzinieri e oggi è la prima fotografia del sistema Italia. Presuntuoso, perché quelli sono norvegesi e ci fanno fare le brutte figure come nazionale e come club".

Italia, una regressione preoccupante

La situazione dipinta da Criscitiello viene peggiorata se si considera che il Napoli, squadra che ha vinto il campionato italiano lo scorso anno, è addirittura uscito ai gironi, mentre Juventus e Atalanta, saranno chiamate questa sera a fare un miracolo per recuperare i risultati dell'andata. Una fotografia che immortala un quadro sportivamente drammatico per le società di Serie A.