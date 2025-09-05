Nelle ultime ore sta rimbalzando con insistenza un’indiscrezione che, se confermata, sarebbe clamorosa: l’Inter avrebbe messo nel mirino Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo della Juventus, classe 2000, potrebbe infatti diventare un obiettivo concreto per la prossima estate, quando il suo futuro in bianconero sembra destinato a concludersi a parametro zero.

Vlahovic può entrare al posto di un Thuram non più intoccabile

Secondo i rumors, il presidente nerazzurro Beppe Marotta starebbe monitorando con grande attenzione la situazione del classe 2000, convinto che ci siano margini reali per portare a Milano un profilo che negli ultimi anni è sempre rimasto al centro del dibattito calcistico italiano.

L’eventuale arrivo di Vlahovic rappresenterebbe un colpo di primissimo piano, in grado di rafforzare un reparto offensivo che, tuttavia, potrebbe a sua volta registrare un’uscita importante.

Marcus Thuram, arrivato due stagioni fa anch'esso a parametro zero e subito diventato uno dei protagonisti della cavalcata interista, non sarebbe più considerato incedibile alla Pinetina. Di fronte a un’offerta da almeno 70 milioni di euro, l’Inter potrebbe valutare seriamente la sua cessione, aprendo così lo spazio per l’ingaggio del bomber serbo.

Una mossa che, se concretizzata, cambierebbe radicalmente gli equilibri di mercato in Serie A, non solo per l’asse Milano-Torino ma anche per la portata simbolica di un trasferimento di questo tipo.

Al momento si tratta solo di indiscrezioni, ma la suggestione Vlahovic in nerazzurro è già diventata uno degli argomenti più discussi tra tifosi e addetti ai lavori.

Inter, 8 milioni di motivi per convincere Vlahovic a firmare

Per convincere Vlahovic a sposare il progetto nerazzurro, l’Inter sarebbe pronta a mettere sul piatto un contratto da circa 8 milioni di euro a stagione.

Una cifra inferiore ai 12 milioni che l’attaccante percepisce attualmente dalla Juventus, ma comunque in grado di garantirgli un’entrata di altissimo livello e di ribadire la centralità del suo ruolo nell’organico interista.

Vlahovic e Lautaro, una coppia più che plausibile

Dal punto di vista tattico, la convivenza tra Dusan Vlahovic e Lautaro Martínez potrebbe rappresentare un mix interessante di caratteristiche offensive.

Vlahovic, centravanti potente e abile nel gioco spalle alla porta, potrebbe fungere da riferimento fisico in area, mentre Lautaro manterrebbe il ruolo di punta più dinamica, capace di muoversi tra le linee e di sfruttare gli spazi creati dal compagno. In questo modo l’Inter potrebbe contare su una coppia complementare, capace di alternarsi tra profondità e sponde, aumentando le soluzioni offensive e rendendo più imprevedibile il proprio attacco.