Khéphren Thuram è diventato in pochissimo tempo uno dei punti fermi della Juventus. Arrivato con grandi aspettative, il centrocampista francese ha saputo imporsi con personalità, fisicità e qualità tecnica, conquistando la fiducia dello staff tecnico e della società. Non a caso, in estate, il club bianconero non ha nemmeno voluto ascoltare offerte per il suo giocatore, respingendo ogni tipo di approccio proveniente dall’estero. La linea della dirigenza è stata chiara: Thuram è un elemento centrale del progetto e non è sul mercato.

Secondo quanto riportato dal Quotidiano Sportivo, la Juventus sarebbe ora pronta a premiare il suo talento con un rinnovo contrattuale.

Thuram punto fermo

Attualmente, l’ex Nizza è legato ai bianconeri fino al 2029, con un ingaggio da circa 2 milioni di euro a stagione. Un contratto lungo e importante, ma che potrebbe essere ulteriormente ritoccato sia sul piano economico, con un adeguamento verso l’alto dello stipendio, sia sulla durata, con un prolungamento fino al 2030. Un segnale chiaro della volontà della società di blindare uno dei suoi gioielli.

Il rendimento di Thuram, infatti, è stato finora determinante. La sua capacità di unire dinamismo, recupero palla e inserimenti offensivi lo ha reso un pilastro nello scacchiere di Igor Tudor. L’allenatore croato ha trovato in lui un punto di equilibrio prezioso, un giocatore in grado di dare solidità alla mediana ma anche di spingersi con continuità in avanti.

Non è un caso che il francese abbia già collezionato numerose presenze da titolare, diventando imprescindibile in ogni tipo di partita, dalle sfide di campionato fino alle serate europee.

Thuram titolare contro l’Inter

Intanto, Thuram è atteso a Torino dopo la parentesi con la nazionale francese. Un impegno che, di fatto, non lo ha visto protagonista: il centrocampista non ha giocato nemmeno un minuto, rientrando quindi senza particolari segni di stanchezza. Una buona notizia per Tudor, che sabato lo manderà certamente in campo dal primo minuto nella delicata sfida contro l’Inter, uno degli appuntamenti più attesi della stagione.

Resta però da sciogliere il dubbio su chi affiancherà Thuram in mezzo al campo.

Le opzioni principali sono due: Manuel Locatelli, che offre equilibrio e geometrie, e Teun Koopmeiners, che garantisce qualità e inserimenti offensivi. La decisione verrà presa soltanto nei prossimi giorni, in base anche alle condizioni fisiche dei due giocatori e al piano tattico che Tudor intenderà adottare per contrastare i nerazzurri.

Le incertezze non mancano nemmeno in attacco e sulla corsia di sinistra. Francisco Conceição non è al meglio della forma e rischia di dare forfait, mentre Andrea Cambiaso è squalificato. Una doppia assenza che costringe il tecnico a valutare alternative. Per sostituire il numero 27 bianconero, le soluzioni in lista sono tre: Joao Mario, che può garantire freschezza e disciplina tattica; Filip Kostic, pronto a tornare protagonista con le sue caratteristiche di spinta; e Weston McKennie, jolly capace di adattarsi in più ruoli e garantire dinamismo.

La Juventus, insomma, si prepara a una partita cruciale, con Thuram al centro del progetto tecnico e societario. La scelta di blindarlo con un rinnovo fino al 2030 non è soltanto un segnale di fiducia, ma anche un chiaro messaggio al resto d’Europa: il futuro bianconero passa dalle giocate del centrocampista francese.