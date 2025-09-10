La Juventus continua a beneficiare, anche a distanza di tempo, di alcune operazioni di mercato concluse la scorsa estate. Un esempio concreto riguarda Dean Huijsen, difensore spagnolo ceduto a titolo definitivo al Bournemouth nel 2024. Dopo una sola stagione in Premier League, il giocatore è stato acquistato dal Real Madrid, club che ha deciso di puntare su di lui per rinforzare il reparto arretrato. Proprio questo ulteriore trasferimento ha permesso alla società bianconera di incassare una nuova somma, grazie alla percentuale di rivendita pattuita al momento della cessione al club inglese.

A spiegare i dettagli economici dell’operazione è stato Fabrizio Romano, attraverso il suo canale YouTube. L’esperto di calciomercato ha chiarito che la Juventus ha ottenuto un introito supplementare: “Ha incassato una cifra di poco superiore ai 4 milioni di euro, oltre a quanto già ottenuto un anno fa per il trasferimento del giocatore al Bournemouth”. Si tratta di un’entrata utile per il bilancio della società, che dimostra come anche le cosiddette operazioni minori possano, nel tempo, generare benefici significativi.

Effetti positivi

Romano ha puntualizzato le modalità attraverso le quali è maturata questa cifra extra. La percentuale di rivendita non riguardava l’intero valore della cessione, ma soltanto la plusvalenza realizzata dal Bournemouth rispetto a quanto pagato nel 2024: “La percentuale era del 10%, ma solo sulla plusvalenza che il Bournemouth avrebbe realizzato rispetto alla cifra pagata nel 2024”.

In altre parole, la Juventus ha potuto intascare il 10% del guadagno netto ottenuto dal club inglese nella trattativa con il Real Madrid. Una clausola che, pur non portando cifre clamorose, ha comunque permesso di raccogliere oltre 4 milioni di euro aggiuntivi. Questo tipo di meccanismo è sempre più diffuso nei contratti moderni, perché consente alle società cedenti di mantenere un legame economico con il destino del giocatore.

Per il club bianconero, l’affare Huijsen non si è chiuso definitivamente con la vendita al Bournemouth, ma ha continuato a produrre effetti positivi a distanza di tempo. Un piccolo ma significativo esempio di come una strategia contrattuale ben studiata possa generare benefici concreti anche in un secondo momento.

Rientra Cabal

Mentre la società continua a monitorare con attenzione le dinamiche di mercato e i risvolti economici legati alle operazioni passate, sul campo l’attenzione è tutta rivolta al big match di campionato contro l’Inter. La squadra di Igor Tudor sta preparando la sfida con grande concentrazione e nelle ultime giornate è arrivata una notizia incoraggiante sul fronte degli infortunati: Juan Cabal è nuovamente a disposizione.

Il difensore colombiano, fermato nelle scorse settimane da un problema al ginocchio, si è riaggregato al gruppo e lavora ormai regolarmente insieme ai compagni. La sua condizione fisica sta migliorando giorno dopo giorno e lo staff tecnico ha pianificato un rientro graduale, con un minutaggio che verrà aumentato progressivamente.

Tuttavia, la convocazione per la partita contro l’Inter non è esclusa e potrebbe già rappresentare il primo passo verso il pieno ritorno in campo.

Cabal offre a Tudor una soluzione in più, può essere impiegato sia come braccetto di sinistra nella difesa a tre, sia come esterno mancino a tutta fascia. La sua duttilità rappresenta una risorsa preziosa per l’allenatore, che avrà così maggiori opzioni nella gestione della rosa e potrà contare su un’alternativa affidabile per un reparto che necessita di energie fresche.

In conclusione, tra un incasso inaspettato legato alla cessione di Huijsen e il recupero di un elemento importante come Cabal, la Juventus affronta con fiducia i prossimi impegni. Le buone notizie sul fronte economico e sanitario contribuiscono a creare un clima positivo in vista della sfida di vertice contro l’Inter, uno snodo cruciale della stagione bianconera.