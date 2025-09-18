Nella serata di venerdì 19 settembre, il calcio spettacolo della Serie A si accende al "Via del Mare" di Lecce, dove i padroni di casa affronteranno il Cagliari nel quarto turno del campionato 2025. La sfida, che si disputerà alle 20:45, promette emozioni per due squadre alla ricerca di punti preziosi in questa fase iniziale della stagione. L'esperienza di Lassana Coulibaly in mezzo al campo per il Lecce e la vivacità di Sebastiano Esposito nel reparto offensivo del Cagliari saranno osservate speciali in una serata che si preannuncia vibrante sotto i riflettori.
Le probabili formazioni di Lecce-Cagliari
Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Morente
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Jean (da valutare), Marchwinski (da valutare), Pierret (da valutare), Kaba (da valutare), Perez (da valutare)
Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Folorunsho; S. Esposito, Gaetano; Belotti
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Pavoletti (da valutare), Radunovic (da valutare), Luvumbo (rientra alla 6ª giornata)
Dopo la brutta sconfitta di Bergamo, Di Francesco nell’anticipo di venerdì contro il Cagliari deve scegliere se confermare Stulic o lanciare Camarda per provare a centrare la prima vittoria stagionale.
In casa rossoblù, Pavoletti spinge per tornare almeno tra i convocati, mentre sulla fascia destra Palestra insidia Zappa ed è favorito per una maglia da titolare. In attacco Belotti, non ancora al meglio della condizione, rimane in vantaggio su Borrelli.
Quote di Lecce-Cagliari: salentini leggeri favoriti
Analizzando le quote fornite dai principali bookmaker, emergono indicazioni lievemente a favore del Lecce, sebbene la sfida prometta equilibrio.
William Hill propone infatti la vittoria dei padroni di casa a 2.62, il pareggio a 2.90 e il successo del Cagliari a 2.80. Bet365 segue una linea simile, con il Lecce quotato a 2.70, il pareggio a 3.00 e una vittoria dei sardi a quota 2.88. In un confronto che sembra partire con l'incertezza, i salentini possono contare sul supporto del proprio pubblico per provare a ottenere l'intera posta in palio.
Statistiche dei giocatori chiave: Esposito punta su freschezza e determinazione
Lassana Coulibaly, pilastro del centrocampo leccese, è già stato protagonista di un avvio di stagione carico di solidità e precisione.
In sole tre apparizioni, il centrocampista del Mali ha totalizzato 263 minuti, offrendo una preziosa copertura difensiva con 4 tackle riusciti e assistendo la manovra con 76 passaggi effettuati, di cui 4 chiave. Con 7 falli subiti, Coulibaly si conferma una presenza difficile da gestire per gli avversari.
Il Lecce si affiderà anche all'estro di Tete Morente, che in 261 minuti ha cercato di essere propositivo con 87 passaggi, creando 3 occasioni chiave.
Per il Cagliari, il profilo di Sebastiano Esposito si erge come uno dei più attesi. Nei suoi 201 minuti giocati in questa stagione, Esposito non ha ancora trovato la via del gol, ma il suo contributo risalta sotto il profilo della partecipazione attiva al gioco, con 66 passaggi totali e 5 decisivi.
Oltre a ciò, il 23enne ha vinto 16 dei 32 duelli ingaggiati, mostrando caratteristiche di combattente a tutto campo.
Tra le altre opzioni del Cagliari, l'esperienza di Andrea Belotti potrebbe tornare utile nel corso del match, nonostante finora abbia accumulato solo 74 minuti, senza incidere.