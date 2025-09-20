Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Alfredo Pedullà, la Juventus, in questi mesi, sarebbe stata vittima di attacchi mediatici fatti da elementi invidiosi, ignoranti in materia e che hanno attaccato la società piemontese, solamente per il gusto di farlo.

Juventus, Pedullà: 'Tanti giornalisti l'anno scorso hanno gettato melma sulla squadra bianconera per il gusto di farlo'

Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube, a seguito delle parole usate di Igor Tudor in conferenza stampa sull'argomento Kelly: "Il difensore ha avuto la "colpa" di arrivare alla Continassa in un momento dove tutto andava storto.

Allora molti lo hanno criticato in maniera prevenuta, senza neanche conoscere realmente le potenzialità del difensore. Ma Kelly non è stato l'unico a essere soggetto a critiche pesanti, perché l'anno scorso tanti giornalisti hanno lanciato melma addosso alla Juventus, solamente per il gusto di farlo. Questo è lo sport preferito di tanta gente che vive di invidia e parla senza avere reale contezza di quello che sta dicendo. Fondamentalmente Kelly è un buon difensore, che doveva vivere delle settimane di ambientamento dopo essere sbarcato in una realtà oggettivamente complicata e che non è costato neanche una tombola. Perché spendere 20 milioni divisi in un prestito da 3 milioni, successivo riscatto e bonus da pagare solo la squadra dovesse centrare obiettivi straordinari ci sta.

La controprova sta nel fatto che, se Comolli avesse voluto cedere in estate Kelly, avrebbe incassato a sua volta circa 18 milioni di euro".

Pedullà ha proseguito: "Insomma Kelly viene visto in Europa e soprattutto in Premier League come un buon giocatore, eppure quando nel suo ambientamento in Italia qualcosa è andato storto, lo hanno subito bollato come uno scarso. Tudor ha ragione nel dire che sono stati usati termini scorretti nei confronti del centrale britannico e non lo dico perché un allenatore deve sempre difendere i suoi giocatori, ma perché Kelly ha realmente subito delle angherie verbali. Poi ovviamente non stiamo parlando del nuovo Baresi, ma di un difensore rispettabile, che sa fare il suo in maniera dignitosa".

Juve, i tifosi rispondono a Pedullà: 'La società ha fatto un bel upgrade nella fase comunicativa'

Le parole di Pedullà hanno raccolto un feedback estremamente positivo tra i suoi followers della Juventus: "Una delle cose che mi sta piacendo di più della Juventus in questo inizio di stagione, è sicuramente un bel upgrade nella comunicazione, dal mister al direttore generale. Ottimo" scrive un utente su Youtube. Un altro aggiunge: "Tudor è un grande uomo a mio parere e l'affetto che sembra legare i giocatori a lui, ne è la prova. Credo questo sia un elemento molto importante in una squadra".