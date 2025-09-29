Secondo quanto scritto su X dallo speaker esperto di calciomercato Edoardo Mecca, alla Juventus in questo momento mancherebbe sostanza a centrocampo, il reparto più importante per una squadra che punta a grandi risultati. Mecca ha poi analizzato l'andamento della formazione bianconera e alcune mosse che dovrebbe fare Tudor.

Mecca: 'Le squadre per diventare grandi devono avere un grande centrocampo, quello che ora è il nostro punto debole'

Lo speaker Edoardo Mecca ha scritto un messaggio sul proprio account X analizzando quella che sarebbe la principale mancanza tecnica della sua Juventus: "Le squadre per diventare grandi devono avere un centrocampo di alto livello.

Napoli, Milan e Inter hanno molta qualità in mezzo al campo. Il punto debole della Juve invece è proprio quello".

Mecca, in un secondo messaggio, ha poi cercato di analizzare la situazione attuale in casa Juventus: "Ho l’impressione che per sostenere questo modulo, la Juve debba essere al 110% fisicamente per lunghi tratti della partita, altrimenti dopo un tempo si sgonfia. Rimane la tensione nervosa che ti porta a provarci fino all’ultimo secondo (e rispetto agli altri anni è già qualcosa perché vuol dire essere comunque vivi) ma non quella fisica. E al momento la Juve non è in condizione ottimale soprattutto in tanti uomini chiave".

Lo speaker ha concluso: "Tudor deve provare a dare maggior equilibrio magari cambiando modulo per gestire al meglio le forze, altrimenti vai incontro ad un’altalena pericolosa.

Per il resto, siamo alla quinta giornata di campionato, capisco i tifosi siano esausti da anni di nulla ma la soluzione a tutti i problemi non è cambiare allenatore ogni 4/5 partite. Soprattutto per una squadra che ha bisogno di trovare stabilità, fiducia e se stessa. Questa è l’analisi più lucida che leggerete su questo social ma dal momento che non ci sono insulti, forconi e “out” “out” “out” non andrà bene".

Juve, i tifosi rispondono a Mecca: 'I soldi di Openda andavano spesi per un centrocampista'

Le parole di Mecca sull'importanza del centrocampo ha acceso il dibattito sul web: "Errare è umano, perseverare diabolico. Sono anni che quel reparto fa acqua. I soldi di Openda, giocatore comunque interessante, quest'anno andavano spesi in mezzo al campo, anche per avere l'opzione di giocare a tre.

La pagheremo cara questa scelta da qui a gennaio" scrive un utente su X.

Un altro poi aggiunge: "Perfettamente d’accordo! Si continua con Koopmeiners per via del suo costo ma ancora non vedo grandi progressi. La prossima contro il Milan non sarà partita semplice, neppure per Allegri che ha fatto 8 anni a Torino ed ha vinto tanto tantissimo. Meriterebbe un grande saluto".