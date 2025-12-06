Secondo quanto raccontato dal giornalista Gianni Balzarini su Youtube, l'Arsenal avrebbe avuto un contatto concreto con la Juventus per Kenan Yildiz, giovane attaccante turco classe 2005.

Balzarini: 'Il contatto per Yildiz dell'Arsenal è concreto'

Il giornalista Gianni Balzarini ha registrato un video sul proprio canale Youtube parlando della Juventus e del futuro di Kenan Yildiz: "Io mi rifaccio ancora alle parole di Giorgio Chiellini, che sono state sicuramente importanti, quando dice che Yildiz starà ancora alla Juventus per tanti anni, cosa che tecnicamente rappresenta il vero, in quanto il calciatore ha un contratto fino al 2029.

Detto questo, credo che la società entro la fine di questa stagione debba trovare un'intesa col giocatore, perché altrimenti presti necessariamente il fianco alla tentazione da parte di squadre che già si sono informate o si stanno informando. È reale il contatto che c'è stato con l'Arsenal: i "gunners" hanno chiesto informazioni, fa parte del gioco e non c'è una trattativa, sia chiaro, ma hanno chiesto informazioni".

Balzarini ha proseguito: "Yidliz tra l'altro in Premier potrebbe fare anche molto bene, soprattutto per le caratteristiche fisiche, tecniche che ha. E quindi è chiaro che dopo tutto questo clima si va a formare una sorta di alone attorno al ragazzo, che da parte sua vorrebbe la garanzia di poter lottare per degli obiettivi importanti.

Non di vincere, perché nessuno ti dà garanzie di vincere, ma garanzie di poter lottare per almeno tentare".

Sulla formazione anti Napoli che dovrebbe impiegare Spalletti, Balzarini ha poi aggiunto: "Sono ormai convinto che non ci sarà un cambio di modulo contro il Napoli perché manca un po' di gente, perché la partita è decisamente rischiosa per poter operare un cambio di modulo. Quindi sarà Kalulu, Kelly e Koopmeiners davanti a Di Gregorio, poi ci saranno molto probabilmente McKennie e Cambiaso sugli esterni nei quattro in cui ci sonno anche Locatelli e Thuram e poi Yildiz e Conceicao dietro a David. Per il canadese è un'occasione importantissima, un'occasione, perché al di là del fatto che prenderà il posto di Dusan Vlahovic, dovrà tirare fuori tutte le sue capacità, tutte le sue astuzie e i suoi movimenti.

Forse per la prima volta, credo per la prima volta, sentirà molto pesante la situazione, cioè sentirà il peso di questa maglia e il peso di portare la casacca del centravanti in una situazione e in una location del tutto particolare come può lo stadio Maradona di Napoli. Perché in queste gare deve venire fuori l'uomo prima che il calciatore. È lì che devono saltare fuori gli attributi e queste sono le grandi occasioni che un giocatore non può farsi scappare, specialmente se indossa una maglia come questa".

Juve, quale cifra potrebbe far valutare la cessione di Yildiz

La Juventus, come detto da Balzarini, vorrebbe continuare il proprio cammino insieme a Yildiz, ma se dovesse arrivare un'offerta monstre, allora le cose potrebbero cambiare.

D'altronde la società piemontese è alla ricerca del pareggio di bilancio e un innesto di liquidità enorme come quello che garantirebbe la cessione del turco, accelererebbe in maniera sostanziale questo processo.

Se quindi uno dei grandi club sulle tracce del classe 2005 si presentasse quindi con un'offerta vicina ai 100 milioni di euro, allora alla Continassa qualcuno potrebbe davvero pensare di "sacrificare" Yildiz.