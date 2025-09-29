In casa Juventus è tempo di riflessioni. Le ultime gare disputate in campionato contro Verona e Atalanta hanno evidenziato diverse lacune, soprattutto a centrocampo, dove ad oggi manca un vero leader. Le difficoltà registrate nella zona mediana del campo, avrebbero indotto la dirigenza bianconera ad effettuare i primi sondaggi in vista del mercato di riparazione di gennaio. Ad oggi i nomi caldi sarebbero quelli di Davide Frattesi e Franck Kessie.

Juventus: Frattesi può essere un'occasione, piace anche alla Roma

La Juventus avrebbe iniziato a monitorare con interesse Davide Frattesi, che nel mese di gennaio potrebbe lasciare l'Inter.

I nerazzurri non hanno intenzione di fare sconti e si siederanno al tavolo delle trattative soltanto a fonte di un'offerta di circa 30 milioni di euro. La Vecchia Signora sul piano economico potrebbe accontare la richiesta della beneamata, consapevole delle capacità techiche del calciatore che per caratteristiche risulterebbe congeniale al sistema tattico di Igor Tudor.

La Juventus dovrà però prestare attenzione alla Roma, che nella finestra invernale di calciomercato, potrebbe tornare proprio sul centrocampista dell'Inter per il quale in estate aveva manifestato grande interesse.

Alla Continassa torna di moda il nome di Kessiè

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Davide Frattesi non sarebbe l'unico centrocampista monitorato dalla Juventus.

Il dg bianconero Damien Comolli, starebbe infatti valutando anche il profilo di Frank Kessiè. Il contratto del mediano ivoriano con Al-Ahli andrà in scadenza nel giugno 2026, un dettaglio interessante sul quale la Vecchia Signora potrebbe far leva.

La Vecchia Signora per battere la concorrenza di eventuali rivali che in estate potrebbero farsi sotto, a gennaio potrebbe mettere sul piatto una cifra attorno ai 10/15 milioni di euro per convincere il club saudita a lasciar partire Kessiè destinazione Torino.

Dusan Vlahovic tra presente e futuro: il Bayern osserva la situazione

L'ottimo avvio di stagione di Dusan Vlahovic intanto avrebbe indotto la Juventus a fare delle considerazioni sul futuro. L'ingaggio pensante dell'attaccante serbo, che a oggi percepisce 12 milioni netti a stagione, pesa e non poco sulle casse bianconere.

Tuttavia a breve la Juventus dovrà prendere una decisione: prolungare il contratto all'attaccante serbo o cercare lui una sistemazione a gennaio evitando così di perderlo a parametro zero in estate. Il Bayern Monaco osserva con interesse la situazione, speranzoso di riuscire a portare Vlahovic in Baviera non appena andrà in scadenza con la Vecchia Signora.