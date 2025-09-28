Il calcio italiano vive spesso di partite che valgono più dei punti messi in palio. Milan vs Napoli in programma stasera appartiene senz'altro a questa categoria: i partenopei hanno vinto 4 partite su 4 e hanno 12 punti in classifica, i rossoneri sono fermi a quota 9 ma sono in fiducia e vengono da tre successi di fila ottenuti contro Lecce, Bologna e Udinese.

Sarà una sfida nella sfida anche quella tra Allegri e Conte: non si scontrano da diversi anni e in due hanno vinto 11 degli ultimi 15 campionati (gli altri 4 sono stati conseguiti da Spalletti col Napoli, Pioli col Milan, Sarri con la Juventus e Inzaghi con l'Inter).

I due allenatori hanno solo 5 precedenti tra di loro in Serie A: 3 vittorie per Conte, un pareggio e un successo per il tecnico rossonero. L'ultimo scontro risale al 2013, quando l'allenatore del Napoli, all'epoca tecnico della Juventus, si impose per 3-2 sul Milan di Allegri.

Chiunque vincerà porrà una seria candidatura in ottica lotta scudetto.

Le chiavi di lettura e le probabili formazioni, Conte in emergenza in difesa

Il Milan cercherà di sfruttare la spinta di San Siro per prendere campo, ma dovrà stare attento a non correre il rischio di lasciare spazi dietro. Il Napoli, invece, potrebbe impostare la gara con maggiore pazienza, pronto a colpire con le ripartenze.

Venendo alle probabili formazioni, Allegri non sembra avere grossi dubbi: si va verso la conferma del 3-5-2, con Tomori, Gabbia e Pavlovic dietro, Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot ed Estupinan a centrocampo e Pulisic e Gimenez in attacco.

In porta ritorna Maignan.

Leao ha recuperato ma andrà in panchina, stesso discorso per Nkunku e Loftus-Cheek, pronti a subentrare a gara in corso.

Tanti invece, come accennato, i dubbi per Antonio Conte. Buongiorno e Rrahmani sono out per problemi fisici, giocheranno quindi Beukema e Juan Jesus. Indisponibili anche Spinazzola e Olivera, sarà dunque Miguel Gutierrez a debuttare come terzino dal primo minuto. Nel 4-1-4-1 degli azzurri, dalla mediana in su andranno invece in campo i titolarissimi: Lobotka, Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay e Hojlund.

Lucca, Neres e Lang andranno dunque ancora in panchina. Di seguito le probabili formazioni:

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Gimenez. All. Allegri

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte