Il giornalista Graziano Campi ha sottolineato sul proprio account X come molti tifosi della Juventus, dopo i due pareggi contro Hellas Verona e Atalanta, stiano già paragonando Igor Tudor a Thiago Motta, tecnico esonerato lo scorso anno dal club dopo una serie di risultati negativi.

Juventus, Campi non ci sta: 'Sono bastati due pareggi per far diventare Tudor il nuovo Motta'

L'1-1 tra Juventus e Atalanta di ieri pomeriggio non è andato giù a diversi tifosi bianconeri, scontenti del secondo pareggio consecutivo ottenuto dagli uomini di Tudor e dalla china di una stagione che sta assumendo sempre più le sembianze di quella vissuta appena un anno fa con Thiago Motta.

Di questo paragone ha scritto un post sul proprio account X il giornalista Graziano Campi: "Sono bastati due pareggi per trasformare Tudor nel nuovo Motta. Vi svelo un segreto: sia Tudor che Motta sono due bravi allenatori. Siete voi a sopravvalutare da sempre il lavoro dei dirigenti che gestiscono il mercato della Juventus. Perché? Perché vi fidate delle invenzioni dei giornali".

Campi ha proseguito su questo tema puntando il dito sui tifosi scontenti: "Per me siete voi a non capire nulla, non Tudor o Motta. Conte, Gasperini e Allegri lo dimostrano: prima si insegna un modulo, a memoria, ai giocatori, che devono adattarsi; poi si sperimenta. Con i 'se' e con i 'ma' si fa solo confusione: non è vero che il dogmatismo tattico sia un sintomo negativo".

Campi ha poi sottolineato: "A oggi, 4 vittorie e 2 pareggi in campionato rappresentano un ottimo score, paragonabile a quello della scorsa stagione. Contro il Milan l’ago della bilancia potrà oscillare, ma chi pensa che la Juventus dovesse avere più punti non ha compreso il reale valore di questa squadra e finisce per fare il male del club".

Infine, il giornalista è sceso sul tattico scrivendo: "Da sempre, e non cambio idea, sono a favore della difesa a quattro, con Kelly e Kalulu terzini. Cambiaso e Thuram come mezzali, Locatelli davanti alla difesa. In attacco scegliete pure voi, ma Vlahovic e Yildiz restano tre spanne sopra tutti gli altri".

Juve, i tifosi rispondono a Campi: 'Motta deve ancora dimostrare chi è, mentre Tudor ha già mostrato di essere piuttosto mediocre'

Le parole di Campi su Tudor hanno acceso il dibattito sul web: "In realtà Motta ha ancora molto da dimostrare, mentre Tudor ha già dimostrato negli ultimi dodici anni di essere piuttosto mediocre", scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Tudor non è un allenatore di prima fascia e lo si è visto nel corso di questi anni. Non lo è neppure nelle dichiarazioni. Del resto, se lo fosse stato, in estate non si sarebbe cercato altro per la panchina".

Un terzo tifoso, infine, punta il dito sulla società: "La cosa che mi fa impazzire è che due dirigenti diversi due rose costruite malissimo per lo stesso motivo: l’accentramento di enormi risorse in una sola posizione (lo scorso anno i centrocampisti, quest’anno gli attaccanti). L’acquisto di Openda è stato completamente insensato senza la partenza di Vlahovic".