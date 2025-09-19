La quarta giornata della Serie A 2025 vede il Napoli affrontare il Pisa allo Stadio Diego Armando Maradona, lunedì 22 settembre alle 20:45. L'incontro si preannuncia uno scontro tra formazioni con obiettivi stagionali ben diversi: da una parte il Napoli, deciso a mantenere il primato, dall'altra il Pisa, in cerca di punti preziosi per la salvezza. Con un'attenzione particolare a Kevin De Bruyne, baluardo della regia partenopea, la partita si prospetta avvincente quanto impegnativa per gli ospiti.

Le probabili formazioni di Napoli-Pisa

Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Lukaku (rientra alla 14ª giornata), Rrahmani (rientra alla 5ª giornata), Contini (da valutare)

Pisa (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Tourè, Akinsanmiro, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo; Nzola

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Cuadrado (da valutare)

Il Napoli si prepara alla sfida con il Pisa con lo sguardo già rivolto al match di Champions contro il Manchester City: da valutare le condizioni di Meret e Gutierrez, ma tra i pali è attesa la conferma di Milinkovic-Savic.

Conte non dovrebbe cambiare l’assetto, con Lucca terminale offensivo. Nel Pisa, Gilardino deve gestire alcune situazioni: Bonfanti è in vantaggio per una maglia da titolare in difesa, mentre a centrocampo Akinsanmiro insidia Tramoni. In attacco Nzola resta favorito su Meister, mentre Cuadrado resta in dubbio per un problema muscolare.

Le quote del match: Napoli nettamente sopra

I bookmaker vedono il Napoli come chiaro favorito per ottenere i tre punti.

William Hill assegna la vittoria dei partenopei a una quota di 1.25, mentre il pareggio è quotato a 5.50. Una sorprendente vittoria del Pisa, invece, si alza a 11.00. Anche Bet365 conferma la tendenza con il Napoli quotato a 1.27, il pareggio a 5.50 e un'eventuale vittoria dei nerazzurri toscani a 12.00.

Statistiche dei protagonisti: il cuore pulsante del centrocampo partenopeo

Giovanni Di Lorenzo, il 32enne difensore del Napoli, ha finora dimostrato grande solidità difensiva nelle prime tre partite di campionato.

Con 270 minuti giocati, ha completato 171 passaggi con un'accuratezza del 48% e ha vinto 13 dei 21 duelli, segnalando la sua efficienza nelle situazioni uno contro uno.

Il centrocampo del Napoli conta sull'istintiva energia di Scott McTominay. Quest'ultimo ha già contribuito con un gol in stagione, su otto tiri totali, e impressiona con la sua capacità di assorbire il pressing avversario, avendo vinto 20 duelli sui 40 disputati.

Nel cuore del gioco, Kevin De Bruyne sta mettendo a frutto la sua esperienza all'inizio di questa stagione con due reti segnate. De Bruyne si è rivelato determinante non solo sotto porta, ma anche nella costruzione del gioco con 145 passaggi complessivi, di cui sei chiave.

A fare da scudo davanti alla difesa, e pronto a innescare i contropiedi, c'è André-Frank Zambo Anguissa. Sempre presente nei primi tre incontri, ha già all'attivo un gol e un assist, mettendo a referto anche un eccellente numero di duelli vinti, 22 su 46.

Sul versante opposto, il Pisa tenterà di contendere il pallino del gioco con l'aiuto di Samuele Angori, giovane difensore che ha già mostrato doti interessanti nei 217 minuti di campionato con i suoi 35 passaggi e i tre interventi decisivi.