Il fascino della UEFA Champions League fa nuovamente tappa al Parc des Princes, dove il Paris Saint Germain ospiterà l'Atalanta il 17 settembre alle 21:00. La sfida, valida per la fase a gironi, rappresenta un banco di prova importante per entrambe le formazioni in cerca di gloria europea. Se per i parigini l'obiettivo è chiaro, cioè riconfermarsi i campioni della competizione e i favoriti per la conquista della coppa dalle grandi orecchie, l'Atalanta sogna di stupire ancora una volta in un palcoscenico che le regala sempre grandi emozioni.

Probabili formazioni di Paris Saint Germain-Atalanta

PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Mbaye, Ramos, Barcola

All.: Luis Enrique

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Kvaratskhelia, Dembelé, Doué

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Maldini; Krstovic

All.: Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

Il PSG, campione in carica, si affida al 4-3-3 con Ramos riferimento offensivo e Barcola titolare in attacco. Out Kvaratskhelia, Dembelé e Doué. L’Atalanta di Juric risponde con il 3-4-3: tridente composto da De Ketelaere, Maldini e Krstovic. Sfida affascinante al Parco dei Principi, con la Dea chiamata a un debutto di carattere in Champions League.

Quote: il PSG parte con il favore del pronostico

Secondo i principali bookmaker, il Paris Saint Germain parte nettamente favorito per questo confronto.

William Hill quota il successo del PSG a 1.44, il pareggio a 4.50, mentre la vittoria dell'Atalanta è data a 6.00. Anche Bet365 propone quote simili, con i padroni di casa quotati a 1.48, il pareggio a 4.75 e la vittoria dei bergamaschi ancora a 6.00. Gli scommettitori sembrano quindi puntare forte sui parigini, forti di una rosa stellare e di un attacco capace di far impallidire le migliori difese.

Chiave tattica: talento e gioventù in campo

Le aspettative sul campo non mancano, con protagonisti attesi tra le fila del PSG e dell'Atalanta che potrebbero decidere le sorti del match. Tra i francesi spicca la presenza di Vitinha, centrocampista duttile, che nella scorsa edizione della Champions ha dimostrato di essere un elemento fondamentale, con 17 apparizioni e un'ottima media di valutazione di 7.56.

Dotato di visione di gioco e capacità di interdizione, Vitinha ha completato 1383 passaggi, risultando un playmaker abile nel dettare i tempi della manovra.

Un altro nome chiave nel roster parigino è João Neves, coinvolto in quasi tutti i match della passata stagione con 17 presenze e un minutaggio importante. Il giovane portoghese, con una valutazione di 7.38, è un motorino inesauribile a centrocampo, vincendo 107 duelli su 187 e contribuendo sia in fase offensiva che difensiva.

Dall'altra parte del campo, l'Atalanta può contare sull'ispirazione di Charles De Ketelaere, uno degli astri nascenti del calcio europeo. La sua performance nella stagione precedente, con 4 gol e 5 assist in Champions, testimonia la sua influenza nel gioco d'attacco dei nerazzurri.

Questo giovane talento belga si distingue per la sua creatività nei passaggi chiave e l'efficacia nei duelli, aggiungendo un tocco di classe al reparto offensivo bergamasco.

Infine, attenzione al contributo prezioso di un pilastro dell'Atalanta come Marten de Roon. Con 874 minuti giocati nella competizione passata, la sua esperienza si manifesta nel gestire i tempi del centrocampo, interrompendo le azioni avversarie con 20 tackles e guidando la squadra con grinta e intelligenza tattica.