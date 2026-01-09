Carlos Alcaraz ha posto l'accento sull'importanza di un approccio efficace alla nuova stagione, in preparazione all'esibizione in Corea del Sud e all'imminente Australian Open. “Per noi avere un mese di preparazione è molto. Siamo felici di iniziare la stagione e di giocare qui. L’importante è approcciarla bene”, ha affermato il tennista spagnolo.

Alcaraz ha aggiunto: “Iniziare la stagione giocando qui con Jannik penso che sia un gran modo per prepararci per l’Australian Open. Saremo pronti per i primi giorni dello Slam”. Riguardo al 2026, ha espresso il suo ottimismo: “Speriamo di giocare finali e tanti match insieme.

Vediamo cosa ci porterà quest’anno”.

Il cambio in panchina

Lo scorso 17 dicembre, Alcaraz ha annunciato la separazione dal suo allenatore Juan Carlos Ferrero, dopo oltre sette anni di collaborazione. In questo periodo ha conquistato la vetta del ranking ATP e 24 titoli, inclusi sei Slam. Al suo posto è stato designato Samuel López.

La preparazione all'Australian Open

La dichiarazione di Alcaraz giunge alla vigilia dell’esibizione in Corea del Sud con Jannik Sinner, un'opportunità che Alcaraz considera ideale per entrare nel ritmo della stagione e prepararsi al meglio per l’Australian Open.

La rivalità Sinner-Alcaraz

La rivalità tra Alcaraz e Sinner, soprannominata “Sincaraz”, è ormai considerata una delle più importanti nel tennis contemporaneo.

Entrambi hanno dominato il circuito maschile nel 2025, vincendo la maggior parte dei tornei dello Slam e alternandosi al vertice del ranking mondiale. Questa rivalità ha contribuito a ravvivare l’interesse per il tennis maschile.

Inoltre, Samuel López, nuovo allenatore di Alcaraz, ha sottolineato come la sfida principale per il 2026 non sia solo raggiungere nuovi traguardi, ma mantenere viva l’ambizione: “Non ti puoi addormentare sugli allori. Da qui in avanti la motivazione deve continuare a crescere, cercando cose grandi che sono alla portata di pochi”.