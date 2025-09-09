Nelle scorse ore il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale riprende chi sostiene ancora che la Juventus abbia commesso un errore madornale nel cedere Moise Kean alla Fiorentina per "soli" 13 milioni di euro. Secondo Pedullà, infatti, il club bianconero fu costretto a vendere l'attaccante italiano per evitare di perderlo l'anno successivo a parametro zero.

Pedullà non ci sta: 'Kean un rimpianto per i bianconeri? Un falso storico, furono costretti a venderlo'

Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube parlando della Juventus e di un ex attaccante bianconero: "Ogni volta che Moise Kean segna con la Fiorentina o con la nazionale si leggono articoli di come il centravanti sia il grande rimpianto della Juventus, che lo ha ceduto con troppa frenesia e a una cifra irrisoria.

Tutto questo però è un falso storico, perché per parlare bisognerebbe conoscere bene i fatti e come sono andate le cose. Il club bianconero doveva prendere quei soldi nell'estate del 2024, ovvero 13 milioni più 5 di bonus per un totale di 18, perché appena dopo sei mesi alla Continassa non avrebbero incassato neanche un euro".

Pedullà ha proseguito dicendo: "Bisognerebbe soprattutto conoscere nel dettaglio la storia per evitare queste cose che non hanno motivo di esistere, perché la Juventus recentemente ha commesso tanti errori ma nel caso di Kean era prigioniera di un legame ormai finito fra il calciatore e l'allenatore che c'era prima. Facendo un passo indietro infatti ricordo che la società bianconera scelse di riprendersi il bomber per un totale di 38 milioni di euro dall'Everton.

Evidentemente la Juve credeva molto nel calciatore, che aveva effettivamente dato delle ottime impressioni nella sua avventura con il PSG. Detto questo però le cose non vanno sempre come uno desidera e bisogna ricordare, complici tanti infortuni e un rapporto complesso con Allegri, che nell'ultima stagione in bianconero Kean fa zero gol con la maglia della Juve. Quindi la sua cessione era doverosa, visto che non c'erano margini minimi per rinnovare il contratto con la Juve".

Juve, i tifosi rispondono a Pedullà: 'Kean è sempre stato troppo criticato da media e tifosi'

Le parole di Pedullà su Kean hanno acceso la discussione sul web: "Moise è stato sempre criticato troppo anche dai giornalisti, non avevano capito che Allegri non sa mai sfruttare i giovani e infatti lo utilizzava per pochi minuti e in un ruolo sbagliato, cioè punta esterna e non centravanti", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Alfredo ricostruzione perfetta di un argomento che ha dato tanto da discutere tra noi tifosi della Juve. Convinto che fosse un ottimo attaccante e lo sta dimostrando trovando il posto giusto e la fiducia".