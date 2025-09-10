Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Juventus e Inter avrebbero messo nel mirino Nahuel Molina, esterno basso dell'Atletico Madrid che potrebbe lasciare la società spagnola sia a gennaio che nel prossimo giugno. Un'operazione comunque non semplice da chiudere per costi.

Juventus-Inter non si giocherà solo in campionato ma anche sul mercato: entrambe mettono nel mirino Molina

Non sarà soltanto il campo a infiammare il prossimo fine settimana, quando Juventus e Inter si affronteranno in un derby d’Italia che si preannuncia ad altissima tensione.

Le due eterne rivali, infatti, rischiano di trovarsi faccia a faccia anche lontano dall’erba dello Stadium, in un terreno altrettanto spinoso: quello del calciomercato.

L’obiettivo comune si chiama Nahuel Molina, esterno destro dell’Atletico Madrid dato in uscita dalla formazione di Diego Simeone. Un profilo che intriga entrambe le big italiane, alla ricerca di soluzioni sulle fasce in vista della seconda parte di stagione.

Secondo indiscrezioni, la Juventus si sarebbe mossa per prima. Già nella sessione estiva appena conclusa i bianconeri avevano sondato il terreno con gli “Atleti”, individuando nell’argentino l’uomo giusto per colmare la partenza di Nicolò Savona. I dialoghi non avevano però portato a un’intesa di massima, lasciando la pista in sospeso.

Atletico, una bottega cara con la quale trattare non è mai semplice

Ecco allora che si è inserita l’Inter, pronta a sfruttare l’occasione e ad avviare i contatti. L’operazione, tuttavia, non appare semplice: l’Atletico è storicamente bottega cara e, nonostante Molina non sia più tra i titolarissimi – con Llorente e Pubill a precederlo nelle gerarchie – i Colchoneros chiedono una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro. Una somma che, per i conti di Juventus e Inter, resta impegnativa.

La formula più probabile per abbattere i costi iniziali potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto, soluzione che consentirebbe ai club italiani di diluire l’investimento. A giocare a favore della Juventus, sulla carta, ci sarebbero i rapporti recenti con il club madrileno, rafforzati dall’operazione Nico Gonzalez, chiusa a condizioni gradite agli spagnoli proprio negli ultimi giorni di mercato.

Un precedente che potrebbe aprire un canale preferenziale in favore dei bianconeri.

Resta ora da capire se le due società decideranno di accelerare già a gennaio, approfittando della finestra invernale, o se preferiranno rimandare il duello all’estate. Di certo, il derby d’Italia sembra destinato a protrarsi oltre i 90 minuti: stavolta, la posta in palio risponde al nome di Nahuel Molina.