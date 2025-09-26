Il big match fra Juventus e Atalanta potrebbe essere l'occasione ideale per registrare l'esordio dal primo minuto di Edon Zhegrova, esterno kosovaro arrivato in estate dal Lille per circa 20 milioni di euro.

Juventus, Zhegrova scalda i motori e spera nell'esordio stagionale con l'Atalanta

Edon Zhegrova sta bussando con forza alle porte della Juventus. L’esterno kosovaro, classe 1999, arrivato in estate con grandi aspettative, non ha ancora avuto modo di esprimersi appieno con la maglia bianconera. Finora Tudor lo ha utilizzato col contagocce: appena 12 minuti totali, suddivisi tra la serata di Champions League contro il Borussia e il match di campionato contro il Verona.

Due apparizioni lampo che, però, hanno lasciato sensazioni contrastanti. Se al Bentegodi Zhegrova non è riuscito a incidere né a mostrare le sue qualità in fase offensiva, contro i tedeschi all’Allianz Stadium aveva invece regalato lampi di talento pur in un arco di tempo ridottissimo. Strappi, dribbling e cambi di passo che avevano acceso il pubblico, quasi a voler ricordare perché la società lo abbia voluto fortemente in estate.

Adesso, la sfida con l’Atalanta potrebbe rappresentare il momento giusto per esordire dal primo minuto. Non è escluso che Tudor possa affidargli una maglia da titolare, complice anche la situazione di Francisco Conceicao, alle prese con qualche fastidio fisico. L’eventuale assenza del portoghese aprirebbe infatti uno spiraglio importante per Zhegrova, che avrebbe così l’occasione di misurarsi sin dall’inizio in una partita ad alta intensità, contro un avversario che per caratteristiche tattiche obbliga a giocare con coraggio e qualità.

A ostacolare l'esordio come titolare del classe '99 potrebbe però metterci lo zampino Lois Openda: il belga, che da subito si è professato un centravanti puro, è stato già adoperato nel recente passato da Tudor sulla destra al posto proprio di Conceicao. Una soluzione di ripiego, che però ha garantito al tecnico croato un uomo di gamba e soprattutto più pronto atleticamente rispetto al succitato Zhegrova.

Tudor: 'Conceicao ha avuto qualche problemino, Zhegrova sta lavorando'

Lo stesso Tudor nella canonica conferenza stampa alla vigilia del match fra Juventus e Atalanta parlando del ballottaggio sull'esterno di destra ha detto: "Conceicao ha avuto qualche problemino, vediamo domani come sta. Zhegrova sta lavorando".

Tudor, parlando di un altro protagonista bianconero, Cambiaso, ha poi aggiunto: "E' un giocatore duttile, con una testa diversa rispetto a tanti altri calciatori. Spesso gli permetto di giocare dove preferisce, di adattarsi in base agli avversari. Per me lui è un ragazzo che può giocare nei migliori club in Europa".