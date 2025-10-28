Bologna e Torino si preparano a sfidarsi allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna, mercoledì 29 ottobre alle ore 20:45, per la nona giornata del campionato di Serie A 2025/26. La gara promette di essere una battaglia tattica di alto livello.

Il tecnico dei felsinei Vincenzo Italiano, dovrebbe essere presente allo stadio nonostante un recente ricovero ospedaliero, con ogni probabilità non sarà però fisicamente sulla panchina ma seguirà lo svolgersi del match da uno Sky-box.

Le probabili formazioni di Bologna-Torino

Entrambe le formazioni arrivano a questo appuntamento con qualche assenza di rilievo, soprattutto per i padroni di casa che devono fare a meno di Immobile, mentre tra le fila granata sono diversi i giocatori non al meglio.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Vitik, Lucumi, Lykogiannis; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Dallinga.

Torino (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Adams, Simeone.

Quote di Bologna-Torino: rossoblù favoriti

I bookmaker vedono il Bologna partire con i favori del pronostico per questa sfida. William Hill e Bet365 concordano su una quota di 1.75 per la vittoria dei padroni di casa, mentre il pareggio è quotato a 3.30 e 3.50 rispettivamente.

La vittoria del Torino viene invece vista come meno probabile, con quote di 4.80 da William Hill e 5.00 da Bet365.

Statistiche dei giocatori chiave: Orsolini e Simeone sotto i riflettori

Il confronto metterà in evidenza alcuni protagonisti che finora hanno inciso nelle rispettive squadre.

Riccardo Orsolini, centrocampista offensivo del Bologna, è partito alla grande in questo campionato. Con 8 presenze e 5 gol all'attivo, è uno dei cardini del gioco di Italiano, capace di trasformare in rete i pericoli creati dai compagni. Ha mostrato grande capacità realizzativa anche su calcio di rigore, andando a segno già 2 volte dal dischetto finora.

Nel Torino, invece, l'attaccante Giovanni Simeone si sta ritagliando un ruolo importante in fase offensiva. Ha partecipato finora a tutte le gare di campionato, segnando tre volte e dimostrandosi prezioso tanto in fase di conclusione quanto in quella di costruzione, grazie ai suoi 7 passaggi chiave.

Anche Valentino Lazaro dovrà esprimere il suo potenziale per Torino, operando sul versante difensivo e offrendo eventuali assist, come già accaduto una volta quest'anno, per sbloccare situazioni contro un avversario di valore.