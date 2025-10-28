Saranno luci a San Siro mercoledì 29 ottobre quando l'Inter ospiterà la Fiorentina per la nona giornata di Serie A 2025/26. L'incontro si terrà alle ore 20:45 presso l'iconico Stadio Giuseppe Meazza di Milano, pronto ad accogliere una nuova serata di grande calcio italiano. Entrambe le squadre sono desiderose di fare bene, con i nerazzurri che partono favoriti grazie a un rendimento casalingo stimato solido mentre la Viola cercherà di mettere in difficoltà gli uomini di Cristian Chivu con il suo undici guidato dal tecnico Stefano Pioli.

Le probabili formazioni di Inter-Fiorentina

Nelle fila dell'Inter, Chivu sembra intenzionato a schierare un 3-5-2 con Sommer tra i pali, Akanji, Acerbi e Bastoni a comporre la linea difensiva. Sugli esterni spazio a Dumfries e Carlos Augusto, mentre a centrocampo opereranno Barella, Çalhanoğlu e Sucic. In attacco, Lautaro Martinez sarà affiancato da Bonny, in attesa del rientro di Thuram previsto per la prossima giornata.

La Fiorentina di Pioli, estremamente bisognosa di punti, risponderà con uno speculare 3-5-2, che vede De Gea come estremo difensore e un terzetto arretrato formato da Pongracic, Marì e Ranieri. Gli esterni saranno Dodo e Gosens, con un centrocampo robusto guidato da Mandragora, Nicolussi Caviglia e Sohm. In attacco, fari puntati sul giovane Moise Kean e il talentuoso Gudmundsson.

Quote di Inter-Fiorentina: nerazzurri favoriti

I bookmaker vedono l'Inter decisamente favorita in questo appuntamento: William Hill quota la vittoria interna a 1.36, mentre Bet365 offre una quota simile di 1.38. Il pareggio viene invece considerato a 4.60 su William Hill e 4.50 su Bet365, mentre un successo esterno dei viola viene quotato rispettivamente a 7.50 e 8.50, a sottolineare la complicatezza dell’impresa per la squadra di Pioli.

Le statistiche dei giocatori chiave

Nicolò Barella, 28 anni, continua a rappresentare una delle colonne del centrocampo nerazzurro con una valutazione media di 7.21 nelle sue otto apparizioni.

Il centrocampista sardo ha segnato un gol e fornito due assist, dimostrando una volta di più la sua capacità di creare opportunità da centrocampo, completando 460 passaggi di cui 19 chiave.

Accanto a lui, Hakan Çalhanoğlu ha finora partecipato a sei match, riportando un rating di 7.38. Il trequartista turco ha messo a segno tre reti, confermandosi una minaccia sulle situazioni da fermo con la sua abilità nei calci piazzati.

In attacco, c'è curiosità attorno a Ange-Yoan Bonny che, nonostante il minutaggio limitato, ha segnato tre gol e fornito altrettanti assist, facendo intravedere un potenziale intrigante con una valutazione di 7.37 nei match disputati.

Passando al lato viola, Rolando Mandragora si fa notare nel centrocampo orchestrato da Pioli, con un rating di 6.89 riuscendo a contribuire con due reti e mantenendo sempre alto il pressing con 14 tackle riusciti.

Infine, Moise Kean si distingue in attacco per la Fiorentina con 21 tiri tentati e due gol segnati, dimostrandosi una presenza fisica costante in avanti, anche se ancora lontano dal formato bomber che l'ha visto guidare la classifica cannonieri la stagione scorsa.