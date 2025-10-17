Genoa e Parma si preparano ad affrontarsi il 19 ottobre alle ore 15:00, presso lo storico Stadio Luigi Ferraris di Genova, per la settima giornata della Serie A 2025/26. I "Grifoni", sotto la guida di Patrick Vieira, cercheranno di consolidare la propria posizione di metà classifica sfidando il Parma, guidato dall'allenatore Cuesta. Con le due squadre in cerca di riscatto dopo alcune prestazioni altalenanti, la partita promette spettacolo e intensa competizione.

Le probabili formazioni di Genoa-Parma

Il Genoa si schiererà probabilmente con un 4-2-3-1, affidando le chiavi della difesa a Marcandalli al posto dell'infortunato Ostigard.

In campo dal primo minuto anche la freccia islandese, Mikael Egill Ellertsson. Nel reparto offensivo, forte ballottaggio tra Colombo ed Ekhator, con il primo leggermente favorito. I liguri devono fare i conti con l'assenza di Stanciu, costretto ai box per un infortunio muscolare.

Il Parma invece potrebbe optare per un 3-5-2, formazione ideale per sfruttare la velocità di Almqvist e l'esperienza di Cutrone. L'assenza di Valeri per infortunio apre un vuoto importante che Cuesta dovrà saper colmare.

Quote: Genoa leggermente favorito

Secondo i bookmaker, il Genoa parte leggermente favorito per questa sfida casalinga. William Hill offre la vittoria del Genoa a 2.10, il pareggio a quota 3.00 e il successo esterno del Parma a 3.75.

Bet365 propone quote simili, con il Genoa ancora a 2.10, il pareggio a 3.00 e la vittoria del Parma leggermente superiore a 3.90. Questo indica una percezione condivisa riguardo al lieve vantaggio casalingo per i padroni di casa.

Genoa-Parma: le statistiche dei protagonisti

Mikael Egill Ellertsson, il poliedrico centrocampista islandese del Genoa, ha disputato tutte le sei partite della stagione, contribuendo con 436 minuti in campo.

La sua capacità di calciare in porta senza mai sbagliare mira (4 tiri totali tutti nello specchio) sottolinea una precisione notevole. Ellertsson rappresenta una risorsa preziosa, capace di fornire dinamismo e sostanza in mezzo al campo con 92 passaggi completati.

Lorenzo Colombo spera di sbloccare il suo tabellino stagionale. L’ex rossonero ha collezionato 368 minuti suddivisi in sei presenze, evidenziando una certa difficoltà a incidere col Genoa e mostrando un rating medio di 6.17. Il giovane attaccante cerca continuità e maggior efficacia sotto porta.

Patrick Cutrone aspira a consolidare il suo ruolo di terminale offensivo del Parma. Nonostante un inizio piuttosto lento, con un solo gol segnato in 352 minuti di gioco, Cutrone rimane un fattore chiave grazie alla sua movimentazione e alla capacità di crearsi spazi in area avversaria.

Occhi puntati anche sul promettente Mateo Pellegrino, che ha già trovato la rete due volte in sei presenze stagionali. Con 517 minuti all’attivo, Pellegrino rappresenta una delle poche certezze della formazione emiliana e, grazie anche al suo impressionante numero di duelli vinti (36 sui 102 totali), è un attaccante che sa lasciare il segno fisicamente e tecnicamente nelle partite.