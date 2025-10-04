Secondo quanto scritto su X dal giornalista Giovanni Capuano, le parole di Igor Tudor in conferenza stampa rappresenterebbero una parte dei problemi che ha la Juventus. Ritenersi soddisfatti delle ultime prestazioni fatte dalla squadra bianconera, come ha sottolineato il tecnico croato, sarebbe infatti sintomo di poca ambizione e scarsa volontà di emergere.

Juventus, Capuano: 'Dire che le ultime partite vanno bene fa parte del problema che ha questo club'

Il giornalista Giovanni Capuano ha scritto un messaggio sul proprio account X commentando le parole spese dal tecnico della Juventus Igor Tudor in conferenza stampa alla vigilia del match con il Milan: "Tudor sostiene che la Juventus ha fatto due grandi partite contro Atalanta e Villarreal e che meritava di vincere.

Magari poteva farlo, non c'è dubbio. Di sicuro sono state due prestazioni incomplete e altalenanti, arrivate dopo altre prestazioni sulle montagne russe (Inter, Borussia Dortmund e Verona), alcune finite bene e altre meno. Pensare che vada bene così è un pezzo del problema della Juve di questo inizio di stagione, simile ai problemi che un anno fa hanno affossato la stagione"

Capuano, in un secondo messaggio, si è poi focalizzato sull'Inter e nello specifico sul trionfo ottenuto per il risultato di 4 a 1 nei confronti della pur tenace Cremonese: "Miglior primo tempo stagionale dell'Inter. Quello con il Torino non conta per manifesta inferiorità dell'avversario del debutto in campionato. Chivu continua ad ottenere tantissimo dai suoi attaccanti: 13 gol sui 20 complessivi".

Il giornalista ha poi concluso sottolineando: "L'Inter domina da cima a fondo e si distrae solo nel finale, sporcando le statistiche difensive. Inter-Cremonese è la miglior partita stagionale fin qui per Chivu".

Juventus, i tifosi rispondono a Capuano: 'L'unica certezza che ha la squadra è che queste prestazioni non bastano'

Le parole scritte da Capuano, nello specifico quelle dedicate alla Juventus e alle dichiarazioni fatte da Tudor in conferenza stampa, hanno catturato l'attenzione di qualche tifoso sul web: "L' unica certezza che la Juve ha in questo momento è che queste prestazioni non bastano. Le parole di Tudor non vanno prese alla lettera. Sono semplice fumo negli occhi" scrive un utente su X solo in parte d'accordo con quanto battuto da Capuano.

Un altro poi, allarga il ventaglio del discorso sottolineando: "L'anno scorso la classifica a questo punto era più o meno allo stesso punto. Ma la gestione dello spogliatoio, il problema del capitano, il problema con Danilo, la gestione dei fuori rosa era già esplosa. Non si può non vedere la differenza di costruzione di un gruppo".