La Juventus si prepara alla sfida di oggi, 5 ottobre, contro il Milan all’Allianz Stadium, con ancora qualche dubbio di formazione. Igor Tudor, alla vigilia del big match di Torino, deve infatti fare i conti con alcune situazioni fisiche delicate che potrebbero condizionare le sue scelte. Khéphren Thuram, alle prese con un fastidio al polpaccio, sembra aver recuperato ma partirà con ogni probabilità dalla panchina. Più complicata la situazione di Bremer, ancora non al meglio: il difensore brasiliano dovrebbe infatti lasciare spazio a Daniele Rugani.

Le scelte di Tudor

Per Rugani si tratterebbe della prima da titolare in campionato: finora ha collezionato soltanto undici minuti, in Champions League contro il Villarreal. Al suo fianco, nella linea a tre, ci saranno Gatti e Kelly, con Di Gregorio confermato tra i pali. Tudor chiede compattezza e concentrazione, consapevole dell’importanza della gara contro i rossoneri, diretti rivali nella corsa alle prime posizioni.

A centrocampo, nessuna sorpresa: spazio a Locatelli e McKennie in mezzo, mentre sugli esterni agiranno Kalulu e Cambiaso. Sulle corsie laterali la Juve punterà sulla spinta e sull’equilibrio, fondamentali per contenere le ripartenze milaniste.

In attacco, invece, arriva la conferma di Jonathan David, che torna tra i titolari in campionato dopo un po’ di tempo.

Il canadese agirà come riferimento offensivo, con Vlahovic e Openda inizialmente in panchina. Alle sue spalle ci sarà il talento di Francisco Conceição e la fantasia di Kenan Yildiz, due elementi che Tudor considera fondamentali per garantire imprevedibilità e movimento tra le linee.

La probabile formazione Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceição, Yildiz; David. All. Tudor.

Tudor soddisfatto

Igor Tudor alla vigilia del match contro il Milan è tornato a parlare anche dei recenti pareggi raccolti dalla Juventus: “Certo manca la vittoria. Quando faccio le analisi e le faccio sempre, io analizzo le prestazioni”. Il tecnico della Juventus ha analizzato la situazione e ha sottolineato come contro Atalanta e Villarreal comunque la sua squadra abbia fatto delle buone prestazioni.

Certo, però alla Juventus serve vincere anche Tudor è consapevole di questo. Adesso, però, serve tornare a fare i tre punti come spiegato anche dal tecnico croato: “Giochiamo in casa nostra e dobbiamo fare una bella gara". La Juventus, per la gara contro il Milan, potrà contare sul supporto dei suoi tifosi e proverà in tutti modi a portare a casa i tre punti dopo i quattro pareggi consecutivi raccolti tra campionato e Champions League.