Juventus-Milan non è una partita qualunque. Il big match di domani sera all’Allianz Stadium va ben oltre i tre punti in palio: per i bianconeri una sconfitta rischierebbe di aprire scenari complessi, sia sul piano sportivo che su quello mediatico.

Juve, un'ottima classifica da non guastare con uno scontro diretto perso coi rossoneri

La classifica rappresenta il primo nodo cruciale. In caso di vittoria, i rossoneri si porterebbero a +4 sulla Juventus, allungando così in maniera significativa e soprattutto conquistando il primo scontro diretto. Un dettaglio che dettaglio non è, perché a fine stagione, in caso di arrivo a pari punti, il confronto diretto può rivelarsi decisivo.

Allegri, da ex della sfida, lo sa bene: perdere terreno a ottobre può sembrare fisiologico, ma in un campionato che promette equilibrio, diventa un rischio concreto.

Ma c’è di più. La serata rischia di avere un peso enorme anche dal punto di vista dell’immagine. Uscire sconfitti in casa, davanti al proprio pubblico e proprio contro il grande ex Massimiliano Allegri, avrebbe conseguenze profonde. Sarebbe un colpo quasi fatale per la Juventus, già alle prese con le prime spaccature interne.

Juventus, il focolaio dei contestatori di Tudor potrebbe accendersi se non arrivasse la vittoria col Milan

Il “focolaio” di contestazione di quella parte di tifoseria contraria a Tudor, ancora non deflagrato in maniera veemente, troverebbe nuova linfa.

Un’eventuale sconfitta, arriverebbe altresi alla vigilia della sosta per le nazionali: due settimane senza campo, che inevitabilmente amplificherebbero malumori e discussioni. Una pausa che potrebbe trasformarsi in un incubo per la dirigenza bianconera, chiamata a gestire tensioni crescenti.

La Juventus, dunque, si gioca molto più di tre punti. Una vittoria contro il Milan significherebbe rilancio, entusiasmo e fiducia. Una caduta, invece, rischierebbe di innescare un terremoto destinato a lasciare strascichi pesanti nel prosieguo della stagione.

La Juve va a caccia della quarta vittoria stagionale

Non solo un’eventuale sconfitta, ma anche un pareggio complicherebbe ulteriormente la situazione bianconera.

Con un altro passo falso, infatti, la Juventus arriverebbe a cinque partite consecutive senza vittoria: ai segni “X” già raccolti contro Borussia Dortmund, Hellas Verona, Atalanta e Villarreal si aggiungerebbe anche quello con il Milan. Una serie che, al di là del prestigio degli avversari, rischierebbe di minare convinzione, morale e certezze della squadra.