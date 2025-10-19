La Juventus incassa la sua prima sconfitta stagionale in una delle trasferte più insidiose di questo avvio di campionato. Al “Sinigaglia”, un Como brillante e spavaldo piega la squadra di Tudor con un secco 2-0, frutto di un gol per tempo e di una prestazione di grande personalità. Un risultato che pesa non solo per la classifica — con i lariani che raggiungono proprio i bianconeri a quota 12 punti — ma anche per il momento delicato che sta attraversando la formazione piemontese.

Kempf apre le danze, Paz le chiude: la Juventus va KO al Sinigaglia

La partita si è messa subito in salita per la Juventus. Dopo appena quattro minuti, infatti, il Como ha sbloccato il punteggio con un’azione perfetta per intensità e tempismo: traversone tagliente di Nico Paz dalla destra e inserimento letale di Kempf, che ha sorpreso la retroguardia bianconera insaccando alle spalle di Di Gregorio. Il gol lampo ha indirizzato la gara e costretto la Juventus a inseguire, ma il possesso palla sterile e la mancanza di idee negli ultimi metri hanno reso vano ogni tentativo di rimonta.

Nella ripresa Tudor ha provato a cambiare volto alla squadra, inserendo forze fresche e aumentando la pressione, ma è stato ancora il Como a colpire.

Al 79’, in piena fase offensiva bianconera, Nico Paz ha chiuso la partita con un contropiede magistrale: accelerazione devastante, dribbling secco e conclusione imprendibile per il portiere bianconero. Il 2-0 ha mandato in visibilio il “Sinigaglia” e sancito una vittoria tanto meritata quanto significativa per la formazione di Cesc Fabregas.

Juventus, la reazione sarà d'obbligo ma il prossimo avversario sarà il più difficile al mondo, il Real Madrid

Per la Juventus, invece, è il segnale d’allarme che molti tifosi temevano. Dopo cinque pareggi consecutivi tra campionato e Champions League, la squadra continua a faticare sul piano del gioco e della brillantezza mentale. La mini crisi paventata nelle ultime settimane sembra ormai una realtà, e dalle parti della Continassa la parola d’ordine diventa una sola: reagire.

La reazione, però, dovrà arrivare contro un avversario di tutt’altro livello: il prossimo impegno sarà infatti in Champions League contro il Real Madrid di Xabi Alonso. Una sfida che potrebbe rappresentare il punto di svolta - in un senso o nell’altro - della stagione bianconera.

Un'occasione persa in classifica

Oltre ai punti già citati, la sconfitta con il Como impedisce alla Juventus di approfittare dei passi falsi compiuti dalle dirette rivali: il Napoli ieri è a sorpresa inciampato contro il Torino perdendo per 1 a 0, cosi come la Roma di Gian Piero Gasperini, che è caduta di misura contro l'Inter di Cristian Chivu.