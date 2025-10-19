Il giornalista Fabio Ravezzani ha scritto un messaggio sul proprio account X dedicato al 2 a 0 incassato dalla Juventus sul campo del Como. Secondo il giornalista, il club bianconero dovrebbe immediatamente esonerare Tudor per affidarsi a Luciano Spalletti. Del match del Sinigaglia ha scritto su X anche il giornalista Mirko Nicolino.

Juventus, il KO con il Como scatena Ravezzani: 'Squadra senza idee, la prima soluzione è mandare via Tudor'

La sconfitta per 0-2 incassata dalla Juventus sul terreno del Como sta facendo discutere sul web, soprattutto per il modo in cui è arrivata.

Gli uomini di Tudor non hanno dato quasi mai la sensazione di essere realmente in partita e il KO incassato è sembrato una conseguenza naturale di una prestazione giocata a livelli insufficienti dai bianconeri. Dell'andamento del match disputato al Sinigaglia ha scritto su X il giornalista Fabio Ravezzani: "Disastro Juve. La squadra non ha gioco, identità, idee. Tutti i calciatori, tranne Conceicao, sono al di sotto del loro rendimento abituale. Il primo provvedimento è sollevare Tudor dall’incarico. Anche Comolli ha colpe gravi. Ma il tecnico di più. Soluzione immediata: Spalletti".

Una soluzione, quella invocata da Ravezzani, che trova sponde ormai da settimane in un gruppo nutrito di tifosi bianconeri stanchi, forse prematuramente, del dogmatismo tattico di Tudor e della sua scarsa propensione al cambio di modulo.

Juventus, Nicolino: 'La prima sconfitta era nell'aria, questa squadra di idee ne ha sempre avute poche'

Della gara giocata dalla Juventus con il Como ha scritto su X anche il giornalista Mirko Nicolino: "La prima sconfitta stagionale era nell'aria da settimane. Questa squadra di idee ne ha sempre avute poche, ora ha perso anche quell'anima che Tudor era riuscito inizialmente a ricostruire. Non c'è al momento nessuna luce in fondo al tunnel, solo un amaro risveglio per chi fin qui ha dormito"

Nicolino ha poi aggiunto: "Che la stagione della Juventus avesse preso una brutta piega era chiaro da tempo. Oggi è solo la conferma. Avete capito che esaltare l'imbattibilità quando pareggio sempre non serve a niente?".

Un messaggio che ha scatenato diverse repliche dei suoi followers: "In realtà non è proprio così. Fino all’Inter la Juve stava andando benissimo, poi dopo quel match si è rotto qualcosa, e non è più stata la stessa squadra. Non vorrei che quanto accadde abbia fatto montare la testa a tutti" scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Io sento esaltazioni di Comolli, Elkann che ha fatto un grande CDA, di Chiellini, ma il problema é tutto li. Incompetenza della proprietà nel scegliere le persone adatte a dirigere questa società. Poi il tifoso medio discute di Allegri, Motta, Tudor e il prossimo che verrà".