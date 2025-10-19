Secondo quanto raccontato dal giornalista Nicolò Schira su YouTube, alla Juventus ci sarebbe una situazione di attrito tra il tecnico bianconero Igor Tudor e Damien Comolli. Questo perché l'allenatore croato avrebbe chiesto in sede di calciomercato calciatori diversi da quelli che poi sono arrivati a Torino.

Juventus, Schira: 'Alla Continassa si rischia il cortocircuito fra Tudor e Comolli se le cose non dovessero andare bene'

Il giornalista Nicolò Schira ha parlato su YouTube della Juventus e della situazione piuttosto complessa che si starebbe creando fra il tecnico Igor Tudor e il direttore generale Damien Comolli: "Non vanno sottovalutate le parole pronunciate da Tudor in conferenza stampa: 'Io non guardo quanto ha speso la società, faccio io le scelte' e, soprattutto: 'Il Como è una big, non è vero che non è una grande squadra: ha speso tantissimo, più di tutti, e ha un allenatore che può scegliere i giocatori che poi gli compreranno'.

Tradotto? Openda non era un giocatore richiesto da Tudor ma una scelta di Comolli. Forse Tudor avrebbe voluto un esterno che poi non è arrivato, e soprattutto un regista, un giocatore d’ordine in mezzo al campo. Perché, tolti Locatelli e Thuram, gli altri fanno fatica: McKennie andrà via a scadenza e Koopmeiners continua a deludere, pur venendo impiegato con continuità".

Schira ha proseguito: "Azdic è un ragazzo giovane: ha fatto qualcosa di buono, qualche spezzone positivo e altri meno, ma ha diciotto anni. Non si può pensare che sia lui a risolvere tutti i problemi della squadra. Per questo vanno ascoltate con attenzione le parole di Tudor, che sottintendono aspetti molto precisi. Su David Openda ha puntato forte Comolli, che si aspettava fosse protagonista, mentre il tecnico croato continua a insistere su Vlahovic.

Se i risultati non dovessero arrivare, il rischio di un cortocircuito tecnico-dirigenziale sarebbe concreto".

Schira ha concluso dicendo: "Poi il calcio lo conosciamo: magari la Juve adesso vince le prossime partite e all’improvviso tutto torna perfetto. Se invece arriveranno altri passi falsi, torneremo a parlare di un Tudor in discussione — sappiamo come funziona. Secondo me, però, più dei risultati – che sono l’atto finale – va analizzato il percorso, il modo in cui si arriva a certe scelte. Perché c’è questa confusione in attacco? Perché Tudor cambia sempre centravanti? Perché cerca di valorizzare ciò che la società gli ha messo a disposizione, ma evidentemente non erano esattamente le sue richieste, soprattutto Openda.

Lui avrebbe tenuto volentieri Kolo Muani, lo sappiamo, e forse non avrebbe nemmeno preso David, mantenendo Vlahovic come alternativa".

Juve, i tifosi rispondono a Schira: 'Non so se David e Openda sono scarsi o è Tudor a non saperli sfruttare'

Le parole di Schira hanno acceso la discussione sul web: "Onestamente non so se sono scarsi David e Openda oppure è Tudor che non riesce a metterli in condizione di dare il meglio facendoli giocare nelle posizioni a loro adatte", scrive un utente su YouTube. Un altro poi aggiunge: "Veramente tutti alla Juve volevano tenere Kolo Muani, ma economicamente era molto difficile e Comolli ha scelto Openda al suo posto. Che poi l'idea era di tenere Vlahovic in panchina perché il titolare sarebbe David, è qui che si sta incartando Tudor".