La sfida tra Cremonese e Juventus, valida per la decima giornata della Serie A 2025/26, si giocherà allo Stadio Giovanni Zini di Cremona sabato 1 novembre alle ore 20:45. Nonostante le incertezze legate agli infortuni e le difficoltà ad inizio stagione, la Vecchia Signora, guidata da Luciano Spalletti alla sua prima sulla panchina bianconera, scende in campo da favorita contro una Cremonese che non vuol fare da comparsa.

Le probabili formazioni

Il tecnico della Cremonese, Davide Nicola, sembra intenzionato a confermare il modulo 3-5-2 che ha portato al successo nel recente match contro il Genoa.

In campo dunque dovrebbero scendere Audero tra i pali, Terracciano, Baschirotto e Bianchetti in difesa. A centrocampo, Barbieri e Floriani Mussolini si posizioneranno sulle fasce, con Payero, Bondo e Vandeputte al centro, mentre in attacco si potrebbe optare per il tandem Bonazzoli-Vardy.

Per la Juventus, l'undici iniziale dovrebbe schierarsi con Di Gregorio in porta, supportato da una difesa a tre composta da Kalulu, Gatti e Kelly. Il centrocampo, con le corsie affidate a McKennie e Cambiaso, sarà orchestrato da Locatelli e Koopmeiners. In avanti, Spalletti potrebbe affidarsi a Conceicao come trequartista dietro la coppia Yildiz-Vlahovic.

Quote e pronostico della sfida

I bookmaker vedono la Juventus nettamente favorita nel confronto di Cremona.

William Hill quota il successo bianconero a 1.50, mentre il pareggio è offerto a 4.00 e la vittoria della Cremonese alla considerevole quota di 6.00. Anche Bet365 allinea le proprie quote, con la vittoria juventina a 1.50, il pareggio a 4.33 e l'exploit casalingo quotato a 6.50.

Statistiche dei giocatori chiave

Tra le fila della Cremonese, il centrocampista Jari Vandeputte si è rivelato un punto di riferimento in questo avvio di stagione.

Con 4 assist in 9 presenze e un rating di 6.94, il belga rappresenta una minaccia costante nelle transizioni.

Federico Bonazzoli, attaccante dei grigiorossi, ha già segnato 4 gol in sole 6 presenze, confermandosi il perno dell'attacco con una valutazione media di 7.25. Le sue 13 occasioni sfruttate e i 6 tiri in porta dimostrano la sua efficacia sotto rete.

Nella Juventus, occhi puntati su Francisco Conceiçao, la giovane stella portoghese che, con 1 gol e un rating di 7.15 in 6 partite, ha catturato l'attenzione per la sua agilità nei dribbling e la visione di gioco creativa.

Dušan Vlahović, attaccante serbo alla ricerca di continuità, ha già messo a segno 3 gol in 9 gare, mostrando sprazzi del suo potenziale.

Nonostante le sole 4 presenze da titolare, il numero 9 è motivato a ripetere le performance delle ultime settimane.

Infine, il giovane talento turco Kenan Yildiz non è da meno: con 2 gol e 3 assist all'attivo in 9 presenze, il suo rating di 7.24 testimonia le sue qualità.