Il Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona si prepara ad accogliere i nerazzurri dell'Inter per la decima giornata della Serie A 2025/26. Domenica 2 novembre, con il fischio d'inizio programmato alle 12:30, gli scaligeri ospiteranno la squadra allenata da Cristian Chivu. Si tratta di un incontro che da sempre riserva emozioni, con l'Inter che arriva nei panni della favorita, desiderosa di accumulare punti preziosi per la vetta.

Le probabili formazioni di Verona-Inter

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Nelsson, Bella-Kotchap, Valentini; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban.



Allenatore: Zanetti.

La squadra scaligera presenta alcune difficoltà con gli infortuni, specialmente per Nuñez e Akpa-Akpro, con Serdar che è stato chiamato a sostituire all'ultimo. Frese è favorito su Bradaric per un posto da titolare sulla fascia sinistra.

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Sucic, Dimarco; Bonny, Lautaro.

Allenatore: Chivu.

Nei nerazzurri spicca il rientro di De Vrij e Carlos Augusto, mentre Chivu propone Bonny vicino a Lautaro nel reparto offensivo. Barella sembra avere il vantaggio su Zielinski e Frattesi a centrocampo.

Quote di Verona-Inter: i nerazzurri come favoriti

Le quote dei bookmaker vedono l'Inter favorita per la vittoria.

William Hill quota la vittoria ospite a 1.40, il pareggio a 4.60 e il successo del Verona ad un robusto 7.00. Quote simili anche su Bet365, che offre l'Inter vincente a 1.42, con il pareggio a 4.50 e una vittoria inaspettata dei gialloblù a 7.50.

Le statistiche di alcuni protagonisti in campo

Roberto Gagliardini: Il centrocampista del Verona ha finora partecipato a 6 incontri di questa stagione, con una media voto di 6.87.

Ha segnato un gol e si è rivelato un pilastro nel reparto centrale, con 208 passaggi e 11 tackle totali che confermano la sua presa difensiva.

Giovane Santana do Nascimento: Questo attaccante brasiliano è sempre presente nelle formazioni iniziali del Verona. Nonostante non abbia ancora realizzato reti, è un validissimo supporto per i compagni con 3 assist e 14 passaggi chiave.

Gift Emmanuel Orban: L’attaccante nigeriano ha collezionato 2 gol nelle sue 7 apparizioni. Cerca spesso la rete con 24 tiri totali e la sua presenza in campo aggiunge dinamismo e determinazione alla formazione scaligera.

Hakan Çalhanoğlu: Uno dei protagonisti in forza all'Inter, Çalhanoğlu ha disputato 7 partite con una valutazione media di 7.66.

Ha già segnato 5 volte e offre una serie di 421 passaggi totali, evidenziando la sua maestria nel centrocampo nerazzurro.

Ange-Yoan Bonny: Nonostante le sue sole tre presenze da titolare, Bonny si è già messo in luce per la squadra milanese con 3 gol e altrettante assistenze, dimostrando un potenziale offensivo importante.

Lautaro Martínez: Il bomber argentino ha messo a referto 3 reti in 9 presenze stagionali. Capace di creare spazi e occasioni con 13 passaggi chiave, il "Toro" continua ad essere un elemento fondamentale nel reparto avanzato interista.