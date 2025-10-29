Il calcio, si sa, vive di passioni, di rivalità e di memorie che difficilmente si cancellano. È per questo che l’approdo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus, ormai dato praticamente per certo, non lascia indifferente la tifoseria bianconera. Il tecnico toscano, reduce dall’esperienza in Nazionale e da una carriera costellata di successi ma anche di tensioni, porta con sé un passato che, almeno per una parte del popolo juventino, potrebbe rappresentare un ostacolo emotivo non da poco.

Un passato difficile da cancellare

A pesare non è tanto la personalità di Spalletti, indiscutibilmente forte e carismatica, quanto le maglie che ha vestito da allenatore prima di varcare la soglia della Continassa.

Gli anni alla Roma, in particolare, restano impressi nella memoria collettiva come quelli delle battaglie più accese contro la Juventus: duelli scudetto, polemiche arbitrali, e una rivalità mai sopita. Poi, i due anni all’Inter, altra avversaria storica dei bianconeri, dove Spalletti fu protagonista di una qualificazione in Champions al cardiopalma ai danni proprio della Juve, episodio che ancora oggi alimenta le discussioni tra i tifosi.

Ma è soprattutto il Napoli ad aver segnato indelebilmente l’immagine pubblica dell’allenatore di Certaldo. Lo scudetto del 2022, conquistato con un calcio spettacolare e un entusiasmo travolgente, è stato probabilmente l’apice della sua carriera. Un successo che Spalletti ha deciso di portare addosso, letteralmente, con un tatuaggio celebrativo sul braccio: un segno di riconoscenza verso una città che lo ha amato come pochi altri.

Tuttavia, quel simbolo di trionfo azzurro oggi rischia di diventare un punto sensibile per parte della tifoseria juventina, che non ha mai nascosto l’antipatia nei confronti dei partenopei.

Juve, sui social non tutti sono convinti della scelta di Spalletti

Sui social già si leggono commenti contrastanti: da un lato c’è chi accoglie Spalletti come un vincente capace di ridare identità e gioco alla squadra, dall’altro chi teme che il suo passato “nemico” possa minare il rapporto con l’ambiente. In molti si chiedono se la curva bianconera riuscirà davvero ad abbracciare un tecnico che, solo due anni fa, festeggiava il tricolore in maglia azzurra.

Quel che è certo è che la Juventus non può più permettersi esitazioni.

Dopo l’esonero di Tudor, la dirigenza ha scelto di affidarsi a un uomo d’esperienza, un allenatore capace di plasmare gruppi e di trasmettere mentalità. Ma tempo e pazienza, in casa bianconera, non sono mai stati alleati duraturi. Il campionato corre, la Champions League anche e il margine d’errore è ridotto al minimo.

Spalletti dovrà dunque fare ciò che gli riesce meglio: conquistare tutti con il lavoro, il gioco e i risultati. Solo così potrà trasformare un passato ingombrante in una nuova, grande occasione.