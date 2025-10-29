Nelle scorse ore il giornalista Ivan Zazzaroni ha parlato alla trasmissione Tutti Convocati della scelta della Juventus di esonerare Igor Tudor. Intanto sul probabile successore del croato, Luciano Spalletti, ha detto la sua l'ex allenatore Francesco Siviero a TuttoJuve.

Ivan Zazzaroni: 'Mi sembra una cosa strana la Juve in questo momento, il club bianconero non è questo'

L'esonero lampo di Igor Tudor dalla Juventus ha lasciato spiazzati molti per modi e tempistiche. Fra questi emerge il giornalista Ivan Zazzaroni, che ai microfoni della trasmissione Tutti Convocati ha espresso sulle le sue perplessità sulla scelta della società piemontese: "Tudor?

Mi ha meravigliato questo licenziamento a due giorni dalla partita, qualcosa sarà successo, avrà litigato con qualcuno, è rimasto schiavo di un mercato che non ha fatto. Mi sembra una cosa strana la Juve in questo momento, non è la Juve questa".

Zazzaroni riferendosi poi a Luciano Spalletti, colui che sarà quasi sicuramente il prossimo allenatore della Juventus, ha detto: "Vero, il tecnico toscano in Nazionale sembrava Osho per come parlava. Lui ha un discorso ricco , il vocabolario forbito. La botta è stata feroce, secondo me la supererà".

Infine il giornalista è uscito dal tema Juventus per entrare in quello Napoli e parlando di Antonio Conte, il tecnico dei partenopei, ha detto: "Il salentino legge, ascolta, percepisce, sta sulle scatole a mezza Italia e lo sa, ma anche io ho sentito dire ora senza De Bruyne il Napoli andrà meglio ed è incredibile.

Poi Marotta e Conte non si amano fin dai tempi della Juve, non c'è da stupirsi delle frecciatine".

Siviero: 'Spalletti? Alla Continassa arriverà una persona che inizia a lavorare alle 8 di mattina e finisce alle 10 di sera'

L'ex allenatore Francesco Siviero parlando a TuttoJuve.com ha invece sottolineato cosa potrebbe portare Luciano Spalletti alla Juventus: "Arriverà una persona che inizierà a lavorare alle 8 del mattino e andrà via alle 10 di sera dal suo ufficio. Nel momento in cui sposa il progetto, lui se ne innamora e fa di tutto per portarlo avanti. E' uno che vive 24h di calcio, abbandonerà gli amici e la famiglia per questo. Questo è per come lo conosco io, ha sempre fatto così dai tempi di Empoli e Udine".

Secondo Siviero, la Juventus da diversi anni mostra una mancanza di continuità nei risultati, un aspetto che risulta sorprendente se si considera come, in passato, il club bianconero fosse il modello da seguire per tutte le altre società italiane. Gli avversari, un tempo, cercavano di replicarne lo stile e l’organizzazione, ma oggi questa immagine sembra essersi affievolita. Infine Siviero ha affermato che Luciano Spalletti possa rappresentare la figura ideale per restituire alla squadra torinese quella filosofia vincente che l’ha resa un punto di riferimento.