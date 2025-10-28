A Bergamo si accendono i riflettori per una partita che, pur arrivando nelle prime settimane di campionato, ha già il sapore delle grandi occasioni. Al Gewiss Stadium, va in scena Atalanta contro il Milan, martedì 28 ottobre 2025 alle 20:45, una sfida che promette spettacolo, ritmo e contrasti. Le due squadre si presentano all’appuntamento con obiettivi ambiziosi e la voglia di misurare le proprie forze contro un avversario di livello.

A Bergamo ci sarà quindi una sfida tra due squadre solide, compatte e ambiziose. L’Atalanta cercherà di sfruttare il fattore campo e la spinta del suo pubblico per dare continuità ai propri risultati, mentre il Milan vorrà tornare alla vittoria dopo il pareggio del Milan a San Siro contro il Pisa.

L’Atalanta di Ivan Jurić, invece, ha mostrato la consueta solidità ma non sempre è riuscita a trasformarla in risultati pieni. La squadra bergamasca, è l'unica ancora imbattuta del campionato, sta costruendo la propria identità attorno a un’organizzazione difensiva di livello e a un pressing che resta tra i più efficaci del campionato. I nerazzurri, però, hanno raccolto più pareggi che vittorie, pagando qualche disattenzione in zona gol. Sono dodici qui i punti guadagnati dalla squadra bergamasca. La sfida con il Milan arriva al momento giusto per testare la maturità di un gruppo che ambisce a confermarsi stabilmente in zona europea e che vuole regalare al proprio pubblico una serata da ricordare.

Atalanta-Milan, una serata importante

Tra i pali dovrebbe esserci Carnesecchi ambito dai rossoneri per il dopo Maignan. Difesa a tre con presumibilmente Kossounou, Djimsiti e il giovane Ahanor. Centrocampo con capitan De Roon ed Éderson nella zona centrale mentre Bellanova e Zappacosta dovrebbero agire nelle fasce con i compiti di fermare la spinta rossonera e supportare la fase offensiva. Yunus Musah alla prima partita contro il Milan, potrebbe giocare largo sulla fasca o subentrare a gara in corso. Ademola Lookman dovrebbe giocare come prima punta alternandosi con gli ex rossoneri Charles De Katelaere e Mario Pašalić.

Tuesday night with the Nerazzurri

Il Milan, invece, continuerà con il suo 3-5-2 flessibile, capace di trasformarsi in un 4-3-3 in fase di possesso. Davanti a Maignan, la linea difensiva con ritrova dal primo minuto Tomori con Gabbia e Pavlović assicura solidità e costruzione dal basso. A centrocampo, Modric sarà il faro tecnico, con Fofana e Ricci incaricati di dare ritmo e fisicità. Sulle fasce agiranno Saelemaekers e Bartesaghi, mentre davanti la coppia Leão e il fino qui deludente Gimenez dovrà ritrovare la brillantezza dei giorni migliori. Nkunku dovrebbe entrare a gara in corso a portare imprevedibilità nella fase offensiva.

L’arbitro assegnato per l’incontro è il signor Daniele Doveri, della sezione di Roma 1, alla 250esima direzione nel massimo campionato. A completare l’organico direzionale i guardialinee Vecchi e Moro con il quarto ufficiale Manganiello. Di fronte ai monitori della sala VAR di Lissone ci saranno il signor Chiffi come VAR e Dionisi come AVAR.

The Nerazzurri squad list for tonight

Atalanta: La lista dei convocati di Ivan Juric per la partita contro il Milan

Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello

Difensori: Ahanor, Bellanova, Bernasconi, Djimsiti, Hien, Kolašinac, Kossounou, Obrić, Zappacosta

Centrocampisti: Brescianini, de Roon, Éderson, Musah, Pašalić, Samardžić, Sulemana, Zalewski

Attaccanti: De Ketelaere, Krstović, Lookman, Maldini, Scamacca

Milan: la lista dei giocatori a disposizione di Massimiliano Allegri per la trasferta di Bergamo

Portieri: Maignan, Pittarella, Terracciano;

Difensori: Athekame, Bartesaghi, De Winter, Gabbia, Odogu, Pavlovic, Tomori;

Centrocampisti: Fofana, Loftus-Cheek, Modric, Ricci, Saelemaekers, Sala;

Attaccanti: Gimenez, Leao, Nkunku.