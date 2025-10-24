Venerdì 24 ottobre 2025, alle ore 20.45, San Siro accoglierà la gara tra Milan e Pisa, anticipo dell’ottava giornata di Serie A. Una partita che, almeno sulla carta, appare a senso unico, ma che nasconde più di un’insidia per i rossoneri di Massimiliano Allegri. Il Milan, reduce dal successo sulla Fiorentina, guida la classifica e vuole dare un’ulteriore prova di forza davanti al proprio pubblico. Il Pisa, invece, cerca un colpo che possa cambiare il corso di una stagione fin qui complicata.

Per Allegri sarà anche una serata di scelte obbligate: tra infortuni e acciacchi, il tecnico rossonero dovrà rinunciare a diverse pedine fondamentali.

L’obiettivo, però, resta quello di dare continuità ai risultati e consolidare il primato in campionato. La squadra ha trovato equilibrio e solidità difensiva, ma non può permettersi cali di concentrazione. San Siro, che conosce bene le grandi notti, si prepara a spingere il Milan verso un’altra vittoria utile a mantenere distanza dalle inseguitrici.

Sul fronte opposto, il Pisa di Alberto Gilardino arriva a Milano in un momento difficile. La formazione toscana, ancora ferma ai margini della classifica con pochi punti conquistati, ha mostrato qualche progresso sul piano del gioco, ma fatica a concretizzare. Gilardino, che conosce bene l’ambiente rossonero per aver vestito la maglia del Milan da giocatore, si affiderà all’organizzazione e al coraggio dei suoi uomini per tentare una delle imprese più difficili della stagione.

🗞 https://t.co/4jTFyBh67i 🗞



🔎 Match Preview 🔍



Esame toscano per la capolista: leggi l'avvicinamento a Milan-Pisa pic.twitter.com/DORudYrHtb — AC Milan (@acmilan) October 24, 2025

Ancora lunga la lista degli assenti nelle fila del Milan, dopo aver recuperato almeno per la panchina Nkunku, il tecnico rossonero dovrà ancora fare a meno di Estupiñán, Jashari, Loftus-Cheek, Pulisic e Rabiot. Per quasi tutti si dovrebbe parlare di un rientro dopo la sosta di novembre, ma l'inglese potrebbe esserci già la settimana prossima, valutazioni in corso. Con la rosa corta il Milan di Allegri prova a mischiare un po' le carte e potrebbe essere il momento di vedere Koni De Winter dal primo minuto, a fargli spazio dovrebbe toccare a Fikayo Tomori.

Completano il reparto Gabbia e Pavlovic. Modric confermato in mediana con Fofana e Ricci. Sulle fasce Alexis Saelemaekers a destra con Bartesaghi a sinistra.

Allegri dovrebbe schierare una formazione con l'attacco pesante con Leao e Gimenez oppure inserire Athekame e spostare Saelemaekers come sottopunta.

Friday-night football at San Siro 🤩 pic.twitter.com/3z9kLNfVBU — AC Milan (@acmilan) October 24, 2025

Il Pisa dovrebbe schierare una difesa a tre e vista l'assenza prolungata di Lusuardi potrebbe puntare sul terzetto Bonfanti, Canestrelli e capitan Caracciolo con Raul Albiol pronto a portare la propria esperienza nel pacchetto arretrato. Touré e Léris sulle fasce nella linea centrale. In mediana Aebischer con le mezzali Vural e il giovane Akinsanmiro.

In attacco Tramoni è avvantaggiato rispetto a Moreo, chi giocherà dovrebbe supportare Nzola nella fase offensiva.

Il direttore di gara sarà Luca Zufferli, giovane fischietto della sezione di Udine. Ad assisterlo in campo ci saranno i guardalinee Rossi e Mastrodonato. A placare gli animi e gli atteggiamenti delle panchine toccherà al quarto uomo Collu. Completano la squadra arbitrale dalla sala VAR Gariglio e in assistenza AVAR Doveri.

Milan: la lista dei giocatori a disposizione di Massimiliano Allegri per la sfida con il Pisa

Portieri: Maignan, Terracciano, Torriani;

Difensori: Athekame, Bartesaghi, De Winter, Gabbia, Odogu, Pavlovic, Tomori;

Centrocampisti: Fofana, Modric, Ricci, Saelemaekers, Sala;

Attaccanti: Balentien, Gimenez, Leao, Nkunku.

Pisa: la squadra per Alberto Gilardino e al ritorno a San Siro

Portieri: Nicolas, Scuffet, Semper

Difensori: Bonfanti, Calabresi, Canestrelli, Caracciolo, Coppola, Cuadrado, Denoon, Raul Albiol

Centrocampisti: Aebischer, Akinsanmiro, Angori, Hojholt, Lèris, Lorran, Marin, Piccinini, Touré, Vural

Attaccanti: Buffon, Meister, Moreo, Nzola, Tramoni.