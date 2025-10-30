Nelle scorse ore l'ex dirigente Luciano Moggi ha parlato a Tuttomercatoweb del neo allenatore della Juventus Luciano Spalletti, sottolineando come il club bianconero abbia preso il migliore disponibile su piazza attualmente. Del tecnico toscano e del suo riscatto dopo l'avventura con la nazionale Italiana, ha detto la sua anche l'ex calciatore Massimo Brambati.

Moggi: 'Spalletti è il migliore a disposizione in questo momento'

L'ex dirigente Luciano Moggi è stato intervistato ai microfoni di Tuttomercatoweb e parlando della Juventus e del suo neo allenatore, Luciano Spalletti, ha detto: "È il migliore disponibile al momento.

Questa rosa non ha grande personalità e occorre uno che sappia fare il suo mestiere: per questo Spalletti è una scelta azzeccata. Poi dipenderà anche dal centrocampo dei bianconeri. Io avrei preso un giocatore in quel reparto e un difensore invece che tre attaccanti, ma solo chi è dentro la società capisce le esigenze".

Moggi ha poi evidenziato come, a suo giudizio, alla Juventus manchi attualmente personalità e figure in grado di guidare realmente la squadra. Secondo l’ex direttore generale bianconero, il recente successo contro l’Udinese, arrivato grazie anche a due rigori favorevoli, è stato comunque meritato, poiché nella ripresa la formazione di Brambilla ha mostrato maggiore intensità.

Tuttavia, Moggi ha sottolineato come il livello di competitività del gruppo resti basso: la Juventus, a suo dire, evidenzia lacune in tutti i reparti e tende a “gestirsi”, limitandosi a contenere gli avversari e a colpire quando possibile. Questo atteggiamento, però, la espone spesso a subire reti evitabili, risultate più pesanti di quelle realizzate.

In merito alle polemiche sul “tatuaggio del Napoli” di Luciano Spalletti, Moggi ha liquidato la questione come una banalità priva di importanza. Ha precisato che si tratta di chiacchiere inutili, poiché gli allenatori sono professionisti e, di conseguenza, sostengono e difendono la squadra per cui lavorano. Non ci sarebbe nulla, dunque, di criticabile nel comportamento dell’attuale tecnico.

Brambati: 'Grandissima occasione per Spalletti di rifarsi dall'ultima esperienza con l'Italia'

Dell'arrivo di Spalletti alla Juventus ha detto la propria opinione anche l'ex calciatore Massimo Brambati ai microfoni di TMW Radio: "E' una grandissima occasione per Luciano per rifarsi dell'ultima esperienza in Nazionale, che gli ha lasciato una delusione incredibile. Si gioca tantissimo ed è per questo che ha accettato un contratto che un top allenatore, come lui è... a lui se dai un obiettivo difficilmente sbagli".