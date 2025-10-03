È tutto pronto per la sfida tra Fiorentina e Roma, in programma domenica 5 ottobre alle ore 15:00, presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenze. La gara, valida per la sesta giornata della Serie A 2025/26, si preannuncia carica di emozioni e tensione. I giallorossi di Gian Piero Gasperini cercano continuità dopo un avvio di campionato positivo, mentre i viola, guidati da Stefano Pioli, puntano a riscattarsi davanti al proprio pubblico. La sfida ha il sapore di un classico della massima serie tutta italiana, dove la Roma, forte di una rosa competitiva, parte con i favori del pronostico.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Roma

Per quanto riguarda le formazioni, la Fiorentina dovrebbe schierarsi con un 3-4-2-1, con De Gea tra i pali, difesa composta da Pongracic, Marì (in ballottaggio con Comuzzo) e Ranieri. A centrocampo, Dodo sulla destra, con Mandragora e Nicolussi Caviglia in mediana, supportati da Gosens sulla sinistra. In attacco, spazio al trio Fazzini, Gudmundsson, Moise Kean.

La Roma replica con un modulo speculare, guidata in porta da Svilar. Nel terzetto difensivo giocheranno Celik, Mancini e Ndicka. A centrocampo, Wesley (in ballottaggio con Rensch) sulla destra, Kone e il veterano Cristante in posizione centrale, affiancati da Angelino (opzione di partenza su Tsimikas) a sinistra.

In attacco agiranno Soulé, Pellegrini e Dovbyk, quest’ultimo a segno già nella precedente giornata.

Quote di Fiorentina-Roma: giallorossi più quotati

I bookmaker vedono leggermente favoriti i giallorossi: William Hill quota la vittoria della Roma a 2.40, il pareggio a 3.25 e la vittoria dei padroni di casa a 2.90. Quote pressoché allineate anche per Bet365, che offre il successo della formazione capitolina a 2.40, il pareggio a 3.30 e una vittoria della Fiorentina a 3.00.

Una fiducia, quella nei confronti della Roma, che si fonda sulla solidità dimostrata dalla squadra in queste prime battute del torneo.

Le statistiche dei giocatori chiave

Rolando Mandragora, 28 anni, è uno dei pilastri del centrocampo della Fiorentina.

Con 5 presenze in stagione, ha già trovato la via del gol due volte, mostrando una propensione offensiva che va di pari passo con una media realizzativa di 7.12. Le sue capacità nei duelli (44 vinti su 27) lo rendono un elemento cruciale per recuperare palloni e lanciare le azioni d’attacco viola.

Moise Kean, fondamentale per la fase offensiva della Fiorentina, ha sinora registrato 5 apparizioni da titolare, sebbene senza ancora trovare il gol. La sua abilità nell'uno contro uno (5 dribbling riusciti su 12 tentati) e i numerosi falli subiti (13) suggeriscono una presenza costante e dinamica nel cuore dell'attacco.

Sul fronte giallorosso, Matìas Soulé sta vivendo un campionato esaltante, con 2 reti e 1 assist in 5 partite e una valutazione media di 7.68.

La sua capacità di creare opportunità attraverso passaggi chiave (12) e dribbling efficaci (8 riusciti su 16) ne fa un pericolo costante per le difese avversarie. A completare il quadro, Pellegrini, con una rete all'attivo e un inserimento prezioso nel reparto avanzato, rappresenta un altro importante tassello nell’equilibrio della formazione di Gasperini.