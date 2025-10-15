Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la Juventus starebbe valutando diversi nomi per rinforzare il centrocampo in vista della finestra invernale di riparazione. Fra questi spunterebbe anche quello di Remo Freuler, mediano in forza al Bologna che per costi di ingaggio e cartellino rappresenterebbe un profilo abbordabile economicamente.

Juventus, per gennaio serve un rinforzo a centrocampo

Alla Continassa non ci sono dubbi: il mercato di gennaio rappresenterà l’occasione ideale per dare nuova linfa al centrocampo bianconero. Dopo un avvio di stagione positivo ma non privo di difficoltà legate alla profondità della rosa, alla Juventus sarebbero convinti che serva almeno un rinforzo in mediana per ampliare le rotazioni e garantire maggior equilibrio nelle fasi più delicate del campionato.

Da settimane il nome di Sergej Milinković-Savić continua a circolare con insistenza negli ambienti juventini. L’ex Lazio, oggi all’Al-Hilal, resta un profilo di altissimo livello, ma il suo futuro sarebbe ancora in bilico: secondo quanto trapela, il serbo non avrebbe ancora deciso se rimettersi in gioco nel calcio europeo o accettare l’offerta di rinnovo faraonica che il club saudita gli avrebbe già messo sul tavolo.

Proprio per questo, la dirigenza bianconera avrebbe iniziato a valutare piste alternative, più sostenibili dal punto di vista economico e praticabili senza lunghe trattative. In tale ottica, Remo Freuler emergerebbe come un nome concreto e spendibile. Il centrocampista svizzero, oggi pilastro del Bologna di Vincenzo Italiano, è legato ai felsinei da un contratto in scadenza nel 2026, ma un accordo di rinnovo non sarebbe ancora arrivato.

Freuler, basso costo dal reso sicuro

Una situazione che potrebbe aprire spiragli interessanti già a gennaio: Freuler, infatti, potrebbe lasciare l’Emilia per una cifra intorno ai 5 milioni di euro, un investimento contenuto per un giocatore d’esperienza internazionale e dal rendimento garantito.

Anche sul piano dell’ingaggio, le cifre resterebbero lontane dagli standard più elevati del calcio moderno: con circa 2 milioni di euro a stagione, la Juventus potrebbe assicurarsi un rinforzo solido, affidabile e pronto all’uso.

Juventus, l'ombra di Kessié si staglia alla Continassa

Un altro nome che circola con una certa insistenza sui media quello di Franck Kessié: il mediano africano avrebbe manifestato la volontà di lasciare l'Al-Ahli, club della Saudi Pro League con cui ormai gioca da due anni.

Il grande problema, un po' come per Milinkovic-Savic, sarebbe il suo stipendio: oggi Kessié guadagna 10 milioni di euro netti a stagione, cifre che dovrebbe evidentemente essere disposto a ridurre qualora volesse davvero passare nella Juventus.