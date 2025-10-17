La settima giornata della Serie A 2025/26 regala uno dei grandi classici del calcio italiano: Roma contro Inter. La sfida è in programma sabato 18 ottobre alle 20:45 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma. Le due squadre arrivano a questo appuntamento con diverse motivazioni. La Roma punta sullo stato di forma positiva di Matias Soulè. Dall'altra parte, l'Inter si presenta con l'intento di raggiungere proprio i giallorossi in classifica, affidandosi alla coppia d'attacco formata da Lautaro Martínez e Bonny.

Le probabili formazioni di Roma-Inter

Per la Roma, l'allenatore Gasperini potrebbe optare per un modulo 3-4-2-1. In porta ci sarà Svilar, mentre la difesa sarà probabilmente composta da Celik, Mancini e Ndicka. A centrocampo, Wesley, Kone, Cristante e Tsimikas, quest'ultimo in leggero vantaggio su Rensch. Dietro l'unica punta Dovbyk, ci saranno Soulé e Pellegrini, quest'ultimo però in ballottaggio con Dybala.

L'Inter di Chivu dovrebbe schierarsi con un 3-5-2. Davanti a Sommer, il trio difensivo sarà verosimilmente formato da Akanji, Acerbi e Bastoni. Sugli esterni agiranno probabilmente Dumfries e Dimarco, con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan a formare la cerniera mediana, anche se l'armeno non ha ancora completamente vinto il ballottaggio con Sucic. Davanti, confermato il duo formato da Bonny e Lautaro vista l'indisponibilità di Thuram.

Quote di Roma-Inter: nerazzurri favoriti

I bookmaker vedono l'Inter leggermente favorita in trasferta. William Hill quota il successo dei nerazzurri a 2.30, il pareggio a 3.10 e la vittoria della Roma a 3.20.

Anche Bet365 vede l'Inter favorita, con una quota per la vittoria a 2.25, il pareggio a 3.25 e la vittoria giallorossa a 3.30.

I tifosi giallorossi sperano che il fattore campo possa ribaltare i pronostici.

Statistiche giocatori: protagonisti sul palcoscenico dell'Olimpico

Lorenzo Pellegrini è uno dei punti di forza della Roma.

Nonostante un avvio di stagione un po' altalenante, il centrocampista ha segnato già una rete in 194 minuti giocati. Pellegrini si distingue anche per la sua abilità nei passaggi chiave, avendo collezionato 79 passaggi con una precisione sufficientemente alta per il ruolo di regista avanzato. La sua presenza potrebbe essere determinante per la manovra offensiva giallorossa.

Matías Soulé, il talento argentino di 22 anni, sta vivendo un inizio di campionato da protagonista con la maglia giallorossa. In 6 presenze ha già accumulato 3 gol e 2 assist, mostrando una continuità e una pericolosità offensiva che lo rendono fondamentale per la fase d'attacco di Gasperini. Con una valutazione media di 7.72, Soulé rappresenta una minaccia costante per le difese avversarie.

Per l'Inter, spicca la presenza di Federico Dimarco, che in questo avvio di stagione ha evidenziato una brillante capacità di incidere nella metà campo avversaria. Con 2 gol e 3 assist in 400 minuti, il suo piede mancino è una vera risorsa sui calci piazzati, e la sua propensione offensiva lo rende un elemento da cui i giallorossi dovranno guardarsi bene.

Infine, non si può trascurare l'importanza di Nicolò Barella nel cuore del centrocampo nerazzurro. Il dinamismo e l'intraprendenza del centrocampista sardo (1 gol e 1 assist in 481 minuti) sono il motore del gioco interista.