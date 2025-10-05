La Roma di Gian Piero Gasperini conquista tre punti d’oro a Firenze, vincendo 2-1 al termine di una partita vibrante e ricca di episodi da cardiopalma. Con questo successo la Roma sale momentaneamente al primo posto nella classifica di Serie A (insieme al Napoli) mentre la Fiorentina resta ferma a tre punti dopo sei giornate.

Il racconto del match: la cronaca e i momenti chiave

La Fiorentina parte con fiducia e al 14’ la sblocca: lancio filtrante da dietro, palla per Moise Kean, che controlla e calcia con potenza da fuori area, sorprendendo il portiere: è 1-0 per i viola.

La Roma non si abbassa: al 22’, c'è un'azione orchestrata dal centro, Dovbyk allarga per Soulé che dal limite lascia partire un sinistro rasoterra imprendibile: è 1-1

Poi al 30’, è uno stacco di testa a ribaltare tutto. Calcio d’angolo ben calciato, mischia in area, Cristante svetta e fa il 1-2. In pochi minuti la Roma cambia volto alla gara.

Il secondo tempo è un assedio continuo: la Fiorentina effettua diversi cross, inserimenti e tiri da fuori. Al 56’, Kean colpisce il palo con una conclusione acrobatica; al 64’, Piccoli centra la traversa con un gran tiro da fuori. Le occasioni fioccano ma la rete non arriva. Nel finale, Gosens ha la chance del pareggio, ma manda alto da distanza ravvicinata.

La Roma tiene, soffre, ma vince.

Analisi tecnica: Roma cinica, Fiorentina sprecona

La Roma ha dato una dimostrazione: non serve dominare per vincere, basta saper colpire nei momenti chiave e sapersi difendere con ordine nei momenti duri. Le reti giungono da una conclusione potente (Soulé) e da palla inattiva (Cristante), due modalità che evidenziano varietà offensiva. La squadra nel secondo tempo concede molto ma si compatta nei momenti critici, stringe i denti e non cede il centro dell’area.

La Fiorentina proprio nella ripresa incarna il massimo dello sforzo: gioca con ampiezza, muove palla, cerca i varchi. Il problema è che manca qualcosa in fase di finalizzazione, in particolare con due legni — palo e traversa — che lasciano l'amaro in bocca alla squadra di Pioli.

Situazione in classifica e prossimi impegni

La Roma ha totalizzato 15 punti in 6 partite, con un percorso di 5 vittorie e 1 sconfitta, che la porta in vetta provvisoria alla Serie A, insieme al Napoli. La Fiorentina, invece, resta con 3 punti in 6 giornate, a testimonianza di un avvio difficile: zero vittorie, tre pareggi e tre sconfitte.

Per la Roma, dopo la sosta per le nazionali, il prossimo match di campionato sarà in casa contro l’Inter sabato 18 ottobre, mentre i viola l'indomani domenica 19 ottobre giocheranno in trasferta con il Milan.