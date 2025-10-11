Nelle scorse ore il conduttore televisivo Paolo Bonolis ha parlato a Sky Sport dell'Inter, rivelando di preferire il gioco espresso in questa stagione dalla formazione guidata da Cristian Chivu rispetto a quello che si era visto per tanti anni con l'ex Simone Inzaghi.

Paolo Bonolis non ha dubbi: 'Preferisco il gioco in profondità di Chivu rispetto a quello fatto di palleggio di Inzaghi'

Il noto conduttore televisivo Paolo Bonolis è stato intervistato nelle scorse ore ai microfoni di Sky Sport e parlando della sua Inter e della differenza fra quella attualmente allenata da Cristian Chivu e quella delle scorse annate guidata da Simone Inzaghi ha detto: "Il gioco di profondità che fa ora l'Inter lo preferisco al gioco di palleggio che ha comunque portato tante soddisfazioni a noi tifosi dell'Inter.

Ma il gioco di profondità che si può permettere quest'anno l'Inter cerca di migliorarlo e renderlo più costante nel susseguirsi delle giornate del campionato. Mi trova d'accordo, divertente, vedo che i ragazzi sono contenti".

Bonolis ha poi espresso apprezzamento per l’avvio di stagione dell’Inter guidata da Chivu, sottolineando come il tecnico rumeno rappresenti una figura di grande equilibrio umano e professionale.

Secondo Bonolis, Chivu unirebbe una naturale simpatia e una predisposizione alla leggerezza a una profonda determinazione, qualità che ne fanno un professionista serio e pienamente consapevole delle responsabilità assunte nei confronti di un club prestigioso come quello nerazzurro.

Analizzando le recenti sconfitte subite contro Udinese e Juventus, Bonolis ha evidenziato come tali risultati siano da attribuire principalmente a circostanze fortuite e a quelle componenti imprevedibili che rendono il calcio uno sport affascinante e imprevedibile. A suo giudizio, numerosi fattori possono intervenire nel corso di una partita, modificandone l’andamento e l’esito finale.

Soffermandosi poi su Lautaro Martínez, Bonolis ha messo in risalto la sua costante determinazione e la capacità di trasmettere energia e spirito competitivo alla squadra. Pur non riuscendo sempre a concretizzare le occasioni da gol, l’attaccante argentino rappresenta, secondo il conduttore, un punto di riferimento imprescindibile per i compagni grazie al suo atteggiamento esemplare e alla volontà con cui affronta ogni incontro, incarnando al meglio lo spirito di sacrificio e la voglia di primeggiare che caratterizzano il club nerazzurro.

Inter, la prossima sfida con la Roma dirà molto sulla stagione dei nerazzurri

Molto della stagione dell'Inter passerà dalle prossime due gare: al ritorno delle nazionali, i nerazzurri saranno chiamati nella delicata trasferta della Capitale, dove ad attendere i ragazzi di Chivu ci sarà la Roma capolista di Gasperini.

La settimana successiva poi, andrà in scena un altro grande big match, quello fra Inter e Napoli.