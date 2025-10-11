Secondo quanto affermato dal giornalista Gianni Balzarini sul proprio canale Youtube, l'esterno della Juventus Edon Zhegrova avrebbe trovato poco spazio nell'undici di Igor Tudor solamente per una questione atletica.

Juventus, Balzarini: 'Zhegrova non ha problemi con Tudor e quando sarà in forma giocherà più di Conceicao'

Il giornalista Gianni Balzarini ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando della Juventus e di Edon Zhegrova ha detto: "Non è successo nulla tra lui e Tudor e a conferma di quello che avevo già detto negli scorsi giorni, ossia che parliamo di un giocatore che ha ancora bisogno di rodaggio per dare il massimo, col Kosovo è entrato in campo all'ottantottesimo e ha disputato 6 minuti di gara.

Adesso vediamo lunedì cosa succede, perché la sua nazionale gioca contro la Svezia, però se Tudor lo impiega poco un motivo evidentemente ci sarà. Cioè, non è ancora un giocatore rodato al 100% e quindi bisogna lavorare su questo profilo, che secondo me sarà in grado di dare tantissime soddisfazioni all'ambiente Juventus. Ma ovviamente ha bisogno di rimettersi al passo, allenandosi e poi certamente giocando, perché ovviamente c'é anche bisogno di ritrovare un po' di ritmo partita e bisogna farglielo prendere. Io in tutto questo sono convinto che quando Zhegrova tornerà in forma giocherà più di Conceicao. Perché tecnicamente è più forte e va spessissimo al tiro, cosa che fa meno il portoghese".

Balzarini, restando in tema Juventus, ha poi parlato di un altro elemento chiave del club bianconero, Kenan Yildiz: "Mi sono occupato anche del turco, perché adesso ho il quadro della situazione abbastanza più chiaro per quanto riguarda la situazione del rinnovo. La proposta di 4 milioni e mezzo che circola e che la Juve gli ha offerto include anche i bonus mentre il padre di Yildiz vorrebbe che si partisse da una base 5 milioni per aggiungere poi i bonus. Questo potrebbe portare il classe 2005 ad andare oltre per esempio i 6 milioni di David e ben oltre i 5 milioni di Bremer per altrettanto. Vero che se tu punti su un ragazzo gli dai la maglia numero 10, poi devi valorizzarlo in un certo modo.

Lui però deve anche rispondere diversamente sul campo, perché finora ha segnato 1 gol solo in campionato, quello con l'Inter".

Juve, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Se ci portano via pure Yildiz è la conferma che siamo diventati la parodia di noi stessi'

Le parole di Balzarini, specie quelle su Yildiz, hanno acceso il dibattito sul web: "Se ci portano via pure Yildiz è la conferma che siamo diventati la parodia di noi stessi" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Una Juventus vincente e competitiva anche in Europa è a mio avviso condizione imprescindibile per poter trattenere a lungo gente come Yildiz, altrimenti sarà dura".