L'opinionista Fabio Bergomi ha scritto un messaggio sul proprio account X dai toni davvero accesi, nel quale accusa il Napoli di aver avuto diversi episodi a favore nella partita vinta contro l'Inter per 3-1. Nello specifico Bergomi fa riferimento all'occasione del primo gol dei partenopei, arrivato su un calcio di rigore piuttosto discutibile ai danni di Di Lorenzo.

Il penalty concesso al Napoli fa infuriare Bergomi: 'Rigore assurdo concesso a Conte, è una ladrata'

È finito da poco il big match dell'ottava giornata di Serie A tra Napoli e Inter e ad aggiudicarselo è stata la formazione di Antonio Conte per 3-1.

La gara, decisa dalle reti di De Bruyne, McTominay e Anguissa, ha visto colpi di scena, ribaltamenti, interventi duri e polemiche, specie sulla prima segnatura dei partenopei. Nel dettaglio a far discutere è stata l'assegnazione del calcio di rigore, poi trasformato da De Bruyne: Di Lorenzo viene infatti atterrato in area di rigore da un contatto piuttosto lieve, ma nonostante questo per il giudice di gara Mariani, il fallo vale il penalty. Una decisione che ha letteralmente mandato su tutte le furie l'opinionista di fede nerazzurra Fabio Bergomi, che su X ha scritto un messaggio tuonando: "Rigore assurdo con invenzione di una nuova regola! Ladrata".

Bergomi in un susseguirsi di post ha poi aggiunto: "La ladrata incide sulla partita e la indirizza.

Ma i due goal presi successivamente dall’Inter sfiorano il ridicolo. Mi sento umiliato. Sbagliato completamente fino al minuto '77 della partita l’approccio. Dovevamo andare là più tranquilli giocando bassissimi. Disastro".

Inter, le parole di Bergomi accendono la discussione: 'La ladrata lascia il tempo che trova se non tiri in porta'

Il messaggio scritto da Bergomi ha infuocato il web e tutti coloro che seguono l'opinionista: "La ladrata lascia il tempo che trova se nel secondo tempo non arrivi in area di rigore. Primo tempo bene, secondo tempo da scappati di casa. Surclassati da una squadra che tre giorni fa ne ha presi sei in Olanda", scrive un tifoso su X.

Un altro poi aggiunge: "Si ma dei 50 milioni per Luis Henrique e Diouf ne parliamo?

Zero cambi a centrocampo, sostituzioni fatte totalmente a caso. Non c'è un'idea di gioco, nessuno che inventa mezza giocata, Palombo nello staff, Acerbi ancora titolare. Un club semplicemente confuso, anno preparato in modo ridicolo".

Infine un terzo tifoso segue quanto scritto da Bergomi sottolineando: "Quello che è successo oggi con l'arbitraggio è inaccettabile, è una vergogna. È stato inspiegabile. Dopo un episodio del genere non si può pretendere nulla dai giocatori né dall'allenatore. È chiaro che la dirigenza debba intervenire con una dichiarazione".