Nelle scorse ore il giornalista Marcello Chirico ha commentato le parole dette in conferenza stampa dal tecnico della Juventus Igor Tudor, soffermandosi sul segmento nel quale il croato ha sottolineato di non temere le voci su un suo eventuale esonero.

Chirico: 'Tudor non ha paura di essere esonerato'

Il giornalista Marcello Chirico ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando della conferenza stampa di Igor Tudor ha toccato diversi punti: "Gli è stato chiesto se avesse paura di essere esonerato e lui ha risposto di averne - da uno a 10 - addirittura zero.

A questo aggiungo una cosa: secondo me al momento c'è tanto rumore attorno alla panchina bianconera, ma intenzioni vere di cambiare alla Juve non ne hanno. Si fanno tutti questi nomi, come quello di Spalletti o di Mancini, ma sono più i procuratori che spingono i giornalisti a scrivere. La società al momento va avanti, ma servono sempre i risultati. La valutazione, la prima vera valutazione verrà fatta alla prossima sosta di novembre, quando ci saranno tante partite da giocare".

Chirico ha proseguito: "Dalla conferenza stampa di Tudor sono usciti anche altri spunti interessanti fra cui una notizia inerente Kenan Yildiz. Il turco, da quanto fatto trapelare dal tecnico croato, ha un problemino al ginocchio che non lo fa rendere al meglio delle sue possibilità.

Una notizia che si è scoperta grazie alla domanda di un collega, che ha chiesto all'allenatore bianconero le motivazioni per le quali il fantasista turco alterni prestazioni di grande livello a gare dove è meno brillante. Ovviamente il classe 2005 non si è mai fermato da inizio stagione e non parlo solamente della Juventus ma anche della nazionale, perché con la Turchia Montella lo ha schierato sempre. Quindi il calciatore andrebbe gestito e fatto riposare, ma da quanto dice Tudor, la Juventus non può permettersi di scendere in campo senza Yildiz".

Il giornalista ha chiosato. "Yildiz da chi potrebbe essere sostituito, da Zhegrova? Ecco, ma oggi abbiamo capito che il kosovaro non è a posto. Cioè, io mi domando, ma quando l'ex Lille fa le visite, al JMedical si sono accorti della situazione in cui era?

Perché, da quel che ha detto oggi Tudor, se il calciatore fa un allenamento pesante il il giorno dopo si ferma".

Juve, i tifosi rispondono a Chirico: 'Il problema non è l'allenatore ma l'assenza di centrocampisti'

Le parole di Chirico hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi sul web: "Il problema non è l'allenatore. Il problema è che la Juve non ha centrocampisti puri che facciano densità e interdizione in mediana", scrive un utente su Youtube.

Un altro tifoso poi aggiunge: "Vorrei avere una Juve titolare e puntarci almeno una decina di partite. Se David è il bomber bisogna dargli fiducia. Koopmeiners invece lo metterei in panca. E su Igor comunque lo terrei per questa stagione, vista la rosa che abbiamo".