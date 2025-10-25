Il calcio lucano perde una delle sue realtà più attive: l’ASD Matera Città dei Sassi ha ufficialmente annunciato il ritiro dal campionato di calcio di Eccellenza Basilicata. Una decisione sofferta, che segna la chiusura di una stagione e, allo stesso tempo, la conclusione di un progetto sportivo durato cinque anni.

Il presidente aveva già accennato alle difficoltà

Il presidente Filippo Ragone aveva già chiarito, lo scorso 30 settembre, di non poter proseguire da solo la gestione della società a causa di impegni familiari e professionali. Da allora erano stati fatti ripetuti appelli a potenziali subentri, rivolgendosi sia all’amministrazione comunale che all’imprenditoria locale, senza ottenere riscontri concreti.

Solo due trattative, entrambe esterne, avevano lasciato intravedere possibilità di continuità: un gruppo campano operante nel settore delle energie rinnovabili, e un incaricato di un gruppo di imprenditori dell’area barese. Nessuna delle due, però, ha prodotto proposte tangibili nei tempi e nelle modalità richieste, con informazioni incomplete e mancanza di riferimenti aziendali chiari.

Nonostante le difficoltà societarie, la squadra era stata allestita con grande cura, mettendo a disposizione dello staff atleti di primo livello, professionisti e giovani di talento, in grado di competere ad alto livello. Tuttavia, l’assenza di sostegno concreto da parte della città, della politica e delle realtà imprenditoriali locali ha reso impossibile proseguire.

In questo contesto, la società ha deciso di chiudere la stagione prima che l’incertezza generasse ulteriori problemi economici o aspettative irrealistiche.

Il ritiro è stato comunicato direttamente a tutti i tesserati durante un confronto nello spogliatoio: tutti erano informati della situazione e delle conseguenze, e la società si è impegnata a gestire con trasparenza gli svincoli degli atleti. “Nessun giocatore, nemmeno straniero, è stato lasciato in difficoltà – precisa il comunicato ufficiale – gli atleti hanno sempre avuto sistemazioni adeguate e supporto fino a trovare nuove soluzioni sportive”.

Il presidente Ragone e lo staff salutano così cinque anni di risultati e ricordi, sia nel calcio maschile che femminile, con l’orgoglio di aver rappresentato Matera in contesti nazionali con serietà e rispetto.

“Abbiamo provato a offrire un’opportunità in più al calcio materano, mostrando sempre educazione e correttezza. Auguriamo alla città di ritrovare presto palcoscenici nazionali”, si legge nel comunicato.

Pochi anni fa il Matera era nel professionismo

Con questo ritiro, il Matera Città dei Sassi conclude un percorso fatto di successi, battaglie sportive e legami con la comunità. Solo pochi anni fa il club giocava tra i professionisti, in Serie C.

Una pagina chiusa con trasparenza, responsabilità e gratitudine verso chi ha condiviso, anche solo per un momento, l’esperienza della società materana.