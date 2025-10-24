Sette partite senza vittorie: un dato che pesa, soprattutto se porti sul petto lo stemma della Juventus. La squadra di Igor Tudor si prepara ad affrontare la Lazio nel big match della prossima domenica di Serie A con un solo obiettivo: ritrovare il successo e invertire una rotta che, nelle ultime settimane, si è fatta preoccupante.

Cinque pareggi — tre in campionato e due in Champions League — e due sconfitte, contro Como e Real Madrid, hanno rallentato la corsa dei bianconeri, appannando un inizio di stagione che era stato promettente. L’Olimpico rappresenta un crocevia fondamentale: una vittoria darebbe respiro alla classifica e restituirebbe fiducia a un gruppo che, pur mostrando compattezza, fatica a concretizzare.

Ma il compito non sarà semplice. Anche la Lazio di Maurizio Sarri arriva all’appuntamento con più di un grattacapo. L’assenza di Castellanos e Cancellieri costringerà il tecnico biancoceleste a scelte obbligate in attacco, con una rosa ridotta all’osso e una classifica tutt’altro che rassicurante: appena otto punti raccolti finora, troppo poco per una squadra che ambiva all’Europa.

Juve, dubbi in attacco e possibile staffetta fra Vlahovic e David

Per Tudor si profila l’ennesimo rimescolamento in avanti. Dopo la gara di Madrid, il tecnico croato sembra intenzionato a concedere un turno di riposo a Dusan Vlahovic, apparso stanco e poco incisivo. Al suo posto potrebbe toccare a Jonathan David, pronto a partire dal primo minuto.

Restano dubbi anche sulla presenza di Kenan Yildiz: la giovane stella turca, autentico trascinatore in questa prima parte di stagione, potrebbe beneficiare di una pausa per ricaricare le energie.

L’Olimpico si prepara ad accogliere una sfida tra due squadre ferite ma determinate. Juventus e Lazio cercano entrambe un punto di svolta: per i bianconeri, il ritorno alla vittoria significherebbe scacciare i fantasmi e rilanciarsi nella corsa ai vertici.

Lazio, Guendouzi: 'Abbiamo le qualità per battere i bianconeri'

Per la Juventus non sarà semplice avere la meglio sulla Lazio e lo capisce anche dalle parole di Matteo Guendouzi. Il centrocampista francese ha parlato nelle scorse ore ai microfoni dei canali ufficiali del club biancoceleste e riferendosi al match di domenica sera ha detto: "Sappiamo che affronteremo una squadra forte, ci aspettiamo una gara difficile.

Giocheremo in casa davanti al nostro pubblico e per questo vogliamo vincere per migliorare la classifica. Loro non vivono un momento facile ma hanno tanti grandi calciatori che possono decidere qualsiasi partita. Abbiamo le qualità per battere i bianconeri".