Secondo quanto rivelato a TMW Radio dal procuratore Giovanni Branchini, il tecnico del Real Madrid Xabi Alonso avrebbe chiesto alla società spagnola di acquisire Kenan Yildiz, stella della Juventus che il club bianconero sarebbe disposto a cedere per 100 milioni di euro.

L'agente sportivo Giovanni Branchini ha parlato a TMW Radio rivelando un'indiscrezione di mercato che riguarderebbe la Juventus e la sua stella più luminosa: “Yildiz è desiderato da Xabi Alonso al Real Madrid.

Xabi è disposto a lasciare andare via tutti per averlo, tranne Mbappé. Oggi la Juve chiede 100 milioni, ma tanto lo fanno tutti per chiunque, tanto trovi qualcuno che te li dà. Yildiz però è stata una chiara richiesta alla proprietà".

Branchini ha poi espresso un’analisi articolata sulle recenti scelte di mercato della Juventus, evidenziando alcune operazioni che, a suo giudizio, si sarebbero potute gestire in modo più accorto. Secondo Branchini, la cessione di Huijsen rappresenta un errore di strategia da parte del club bianconero, frutto della necessità di vendere a tutti i costi. Tuttavia, l’agente ritiene che le operazioni davvero discutibili siano altre, come l’acquisto di Di Gregorio, sebbene il portiere abbia recentemente fornito una prestazione di altissimo livello, considerato che la Juventus disponeva già di due estremi difensori di valore come Szczęsny e Perin.

Un’altra trattativa ritenuta poco convincente è quella che ha portato Douglas Luiz a Torino, soprattutto perché l’Aston Villa era in una posizione di evidente obbligo a vendere. Branchini ha comunque sottolineato come, nel complesso, la rosa bianconera non sia da considerarsi negativa, pur lasciando spazio a legittime discussioni sulle scelte societarie.

Passando poi a un tema legato ai giovani talenti, l’agente ha espresso parole di grande stima per Pio Esposito, sottolineando il rischio che il ragazzo venga eccessivamente esaltato o criticato in modo sproporzionato. Branchini ha spiegato di averlo seguito con attenzione ai tempi dello Spezia, rimanendo colpito dal suo livello tecnico e mentale, definendolo “un talento di caratura importante”.

A suo avviso, Esposito possiede “l’intelligenza e l’educazione del vero campione” e sta beneficiando di un contesto ideale, circondato da compagni di squadra in grado di favorirne la crescita. L’agente ha infine tracciato un parallelo con altri giovani emergenti, osservando che, a differenza di profili come Pafundi, Esposito ha potuto maturare lontano dai riflettori fino ai 19-20 anni, un fattore che gli ha consentito di crescere con serenità e di consolidare il proprio talento sul campo.

Juventus, i bianconeri starebbero cercando di blindare Yildiz

Al netto delle parole di Branchini, l'obiettivo della Juventus sarebbe quello di blindare Kenan Yildiz a Torino con un contratto d'acciaio rinnovato fino al 2031. Le parti starebbero quindi discutendo e da quanto filtra, ballerebbe circa 1 milione di euro di differenza fra la domanda del calciatore e l'offerta del club piemontese.